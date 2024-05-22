Dev hortumlar kamerada: Çok sayıda can kaybı var

22 May 2024 10:59 - Güncelleme : 22 May 2024 11:03

ABD’nin Iowa eyaletindeki Greenfield kasabasını dev hortumlar adeta savaş alanına çevirdi. Dev kasırgalar nedeniyle kasabadaki evler yıkılırken ağaçlar da yerinde söküldü.

Çok sayıda araçta hasar meydana gelirken Iowa Eyalet Devriyesi sözcüsü Alex Dinkla düzenlediği basın toplantısında; "Hortum kasabanın büyük bir bölümünü yıktı. Can kayıpları olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.

HASTANEDE HASAR GÖRDÜ

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabada onlarca kişinin de yaralandığını belirten Dinkla, hastanenin hasar görmesi nedeniyle yaralıların çevre kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

BİLANÇO ÇOK AĞIR

Iowa Valisi Kim Reynolds ise yaptığı açıklamada Greenfield'ı ziyaret edeceğini belirterek, "Fırtınanın etkisini tam olarak tespit etmek için henüz çok erken olsa da cevaplar önümüzdeki saatler ve günlerde belli olacak” ifadelerini kullandı.

YİYECEK VE SU GÖNDERİLECEK

Hortumdan etkilenen bölgelerdeki hasarın giderilmesi için eyaletin tüm kaynaklarının seferber edileceğini kaydeden Reynolds, kasaba sakinlerine barınma yerleri, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını ifade etti.