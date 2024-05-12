Erzurum'da dev hortum! Ortalık savaş alanına döndü: Film sahnesi gibi görüntüler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 16:44 - Güncelleme : 12 May 2024 16:59
Erzurum’da etkili olan hortum ortalığı birbirine kattı. Köylerde çatılar uçtu, o görüntüler film sahnesini aratmadı.
Öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum’a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi’nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.
CAN KAYBI VEYA YARALANAN OLMADI
Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı