Erzurum'da dev hortum! Ortalık savaş alanına döndü: Film sahnesi gibi görüntüler

12 May 2024 16:44 - Güncelleme : 12 May 2024 16:59

Tiny house bir ilde yasaklandı, Vali "Mantar gibi türüyorlar" diyerek açıkladı

Tiny house bir ilde yasaklandı, Vali "Mantar gibi türüyorlar" diyerek açıkladı

Öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum’a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi’nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.

CAN KAYBI VEYA YARALANAN OLMADI

Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.