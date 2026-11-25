Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin Brooklyn kentinde görülen ve 2 ay süren davada 12 suçlamanın 10'undan suçlu bulundu. BBC'nin haberine göre jüri, Huawei'yi ticari sır çalmaya yönelik komplo, banka dolandırıcılığı ve ABD yaptırımlarını ihlal etmeye yönelik komplo suçlarından mahkum etti.

Huawei, suç örgütü gibi hareket ettiğinin kanıtlanmasını gerektiren ve davanın en ağır maddesi olarak öne çıkan organize suç (racketeering / RICO) komplosu suçlamasından ise beraat etti.

SAVCILIK: "REKABET AVANTAJI İÇİN 20 YIL BOYUNCA HER YOLU DENEDİ"

Yargılama boyunca savcılar, Huawei'nin rekabet avantajı elde etmek amacıyla yalan söylediğini, hile yaptığını ve rakiplerinin teknolojilerini çaldığını öne sürdü. Geçen hafta yapılan kapanış savunmalarında ABD Savcı Yardımcısı Meredith Arfa, şirketin 20 yıl boyunca işini büyütmek için gereken her şeyi yaptığını iddia etti.

Arfa, Huawei'nin İran'daki ticari faaliyetleri konusunda bankalara yalan söylediğini ve rakiplerinin teknoloji sırlarını çaldığını belirtti.

Huawei’nin savunma ekibi ise savcılığın şirketi "baştan bir suç örgütü" olarak etiketleyip davayı bu varsayım üzerine kurduğunu savundu. Savunma tarafı, teknoloji devinin başarısının kendi inovasyonundan kaynaklandığını vurguladı.

HUAWEİ VE SAVUNMA AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Kararın ardından resmi bir açıklama yapan Huawei, organize suç suçlamasından beraat edilmesinin, bu iddiaların olgusal dayanaktan yoksun olduğunu doğruladığını ve şirketin son 8 yıldır sürdürdüğü tutarlı duruşu haklı çıkardığını ifade etti.

Huawei'nin 170 ülkede faaliyet gösteren ve 200 binden fazla çalışana sahip bir işletmeye sıkı çalışmayla ulaştığını savunan avukat Brian Heberlig, karar sonrası BBC'ye konuştu. Jürinin organize suç maddesini reddetmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Heberlig, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Huawei'nin suç işleme kültürü ve politikasına sahip yozlaşmış bir örgüt olduğunu öne süren RICO suçlaması, bizim görüşümüze göre ciddi bir yetki aşımıydı ve jüri bu suçlamayı kesin bir dille reddetti. Elbette kararın geri kalanı konusunda karmaşık duygular içindeyiz. Huawei'nin tüm suçlamalardan beraat etmeyi hak ettiğini düşünüyorduk.”

CEZA EYLÜL 2027'DE AÇIKLANACAK, HUAWEİ TEMYİZE HAZIRLANIYOR

Davada cezanın Eylül 2027'de belirlenmesi planlanıyor. Avukat Brian Heberlig, mümkün olan en düşük cezayı almak için güçlü bir savunma yürüteceklerini ve ardından Huawei'nin karara itiraz etmesini beklediğini söyledi. Heberlig, şirketin hukuk mücadelesine devam edeceğini şu sözlerle vurguladı:

"Huawei'yi tanıyorsam mücadele devam edecek. Şirket temyiz yoluyla elindeki son argümanı da kullanana ve umarım sonunda aklanana kadar durmayacak."