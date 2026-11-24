OTOMOBİLLERDE MEKANİK ANAHTAR İHTİYACI ORTADAN KALKABİLİR

Toshiba'nın geliştirdiği yeni bileşen, elektrik akışının mekanik parçalar yerine yarı iletkenler üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor. TLX9909 içerisinde yer alan kızılötesi LED'in ürettiği ışık, bir dizi fotodiyoda aktarılıyor. Fotodiyotlar ise bu ışığı elektrik enerjisine dönüştürerek harici bir MOSFET'i (metal oksit yarı iletken alan etkili transistör) çalıştırmak için gerekli gerilimi üretiyor.

Böylece elektrik akışı, herhangi bir mekanik anahtara ihtiyaç duyulmadan kontrol edilebiliyor.