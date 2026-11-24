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İstanbul
Otomobillerde elektronik sistemlerin giderek yaygınlaşması, elektrik akışını kontrol eden parçaların güvenilirliğini de daha önemli hâle getiriyor. Geleneksel mekanik rölelerde zamanla yaşanan aşınma ve temas sorunları ise üreticileri alternatif teknolojilere yöneltiyor.
Japon teknoloji şirketi Toshiba, bu alanda dikkat çeken yeni bir adım attı. Şirket, hareketli parça içermeyen katı hâl rölelerinin (SSR) kontrolünde kullanılmak üzere TLX9909 adlı fotovoltaik çıkışlı optokuplörünü duyurdu.
Toshiba'nın geliştirdiği yeni bileşen, elektrik akışının mekanik parçalar yerine yarı iletkenler üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor. TLX9909 içerisinde yer alan kızılötesi LED'in ürettiği ışık, bir dizi fotodiyoda aktarılıyor. Fotodiyotlar ise bu ışığı elektrik enerjisine dönüştürerek harici bir MOSFET'i (metal oksit yarı iletken alan etkili transistör) çalıştırmak için gerekli gerilimi üretiyor.
Böylece elektrik akışı, herhangi bir mekanik anahtara ihtiyaç duyulmadan kontrol edilebiliyor.
TLX9909, 25 santigrat derece sıcaklıkta ve 10 mA LED giriş akımında tipik 17,5 V açık devre gerilimi ve 20 µA kısa devre akımı sunuyor. Bu değerlerin minimum seviyeleri ise sırasıyla 13,5 V ve 8 µA olarak açıklandı. Toshiba, yeni parçanın otomotiv elektroniğine yönelik AEC-Q101 güvenilirlik standardıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Bileşen, otomobillerde karşılaşılan zorlu çalışma koşulları göz önünde bulundurularak tasarlandı.
Yeni teknolojinin özellikle elektrikli otomobillerin kritik bileşenleri arasında yer alan batarya yönetim sistemlerinde (BMS), araç içi şarj cihazlarında (OBC) ve inverter ünitelerinde kullanılması hedefleniyor.