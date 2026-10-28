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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:27

Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı

İngiltere'de hükümetin çağrısı market raflarını boşalttı. İngiltere hükümetinin olası krizlere karşı hazırlık çağrısı yapmasının ardından temel ihtiyaçların yanı sıra radyo ve el feneri satışları da yükseldi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:27

İngiltere hükümeti, vatandaşlara olası acil durumlara karşı hazırlık çağrısı yaptı. Hükümet, siber saldırılar ve aşırı hava olayları gibi olası krizlere karşı evlerdeki acil durum çantalarının hazır olması gerektiğini hatırlattı.  Çantalarda en az üç gün yetecek yiyecek ve içme suyunun yanı sıra temizlik ürünleri, radyo ve battaniye gibi temel malzemelerin bulunması gerektiği belirtildi.

Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı

MARKET RAFLARI BOŞALDI

'nin haberine göre, İngiliz hükümetinin çağrısının ardından temel ihtiyaç ürünlerine taleplerde patlama yaşandı. İngiliz halkı adeta market raflarını boşalttı. Konserve gibi uzun süreli gıda satışları yüzde 40 yükseldi.

EL FENERİ VE RADYO SATIŞLARI PATLADI

Temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra radyo satışları yüzde 160, el feneri ise yüzde 284 arttı. Acil durum ve hayatta kalma ürünleri satan bir şirket de satışlarının yüzde 650 yükseldiğini açıkladı.

Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı

JAPONYA'DAN DA BENZER ÇAĞRI GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'da da hükümet, olası felaketler için ülke genelinde hazırlık çağrısı yaptı. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçecek olan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara ''Hazırlıklı olun, stok yapın'' dedi.

Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı

Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

 

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ETİKETLER
#japonya
#bbc
#İngiltere Hükümeti
#Goshi Hosono
#Afet Yönetimi Ajansı
#Dünya
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