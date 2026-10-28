Hükümet çağrı yaptı, İngiliz halkı market raflarını boşalttı! Radyo ve el feneri satışı da rekor kırdı

İngiltere hükümeti, vatandaşlara olası acil durumlara karşı hazırlık çağrısı yaptı. Hükümet, siber saldırılar ve aşırı hava olayları gibi olası krizlere karşı evlerdeki acil durum çantalarının hazır olması gerektiğini hatırlattı. Çantalarda en az üç gün yetecek yiyecek ve içme suyunun yanı sıra temizlik ürünleri, radyo ve battaniye gibi temel malzemelerin bulunması gerektiği belirtildi.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

BBC'nin haberine göre, İngiliz hükümetinin çağrısının ardından temel ihtiyaç ürünlerine taleplerde patlama yaşandı. İngiliz halkı adeta market raflarını boşalttı. Konserve gibi uzun süreli gıda satışları yüzde 40 yükseldi.

EL FENERİ VE RADYO SATIŞLARI PATLADI

Temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra radyo satışları yüzde 160, el feneri ise yüzde 284 arttı. Acil durum ve hayatta kalma ürünleri satan bir şirket de satışlarının yüzde 650 yükseldiğini açıkladı.

JAPONYA'DAN DA BENZER ÇAĞRI GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Japonya'da da hükümet, olası felaketler için ülke genelinde hazırlık çağrısı yaptı. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçecek olan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara ''Hazırlıklı olun, stok yapın'' dedi.

Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.