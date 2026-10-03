Hürmüz'de gerilimli anlar: Umman açıklarında petrol tankerine saldırı düzenlendi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir ham petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliğine dair endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Umman'ın yaklaşık 7,4 kilometre doğusunda seyreden bir ham petrol tankerinin sol tarafından bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Şüpheli saldırının tankerin kaptanı tarafından rapor edildiği belirtilen açıklamada, "Tüm mürettebat güvendedir. An itibarıyla herhangi bir çevresel etki bildirilmemiştir" denildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirme çağrısı yapıldı.