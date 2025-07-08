Husiler Kızıldeniz'de 2. kez Yunan gemisini vurdu: Ölü ve kayıplar var

Kızıldeniz'de ikinci kez Yunan gemisi hedef alındı. Eternity C isimli yük gemisinin kaptan köşkü insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. İki mürettebat hayatını kaybetti, ikisinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Kızıldeniz'de Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C saldırıya uğradı. Yunan haber ajansı Skai'nin bildirdiğine göre, Yemenli Husiler, başkent Sana'nın 50 deniz mili batısındaydı. Eternity C yük gemisi ise Hudeyde limanı açıklarında seyrederken deniz dronları ve kayıklarla saldırıya uğradı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Şirket ilk açıklamasında, iki mürettebatın ağır yaralı olduğunu, ikisinin kayıp olduğunu, gemide ise silahlı güvenlik güçlerinin bulunduğunu bildirdi. Ardından yapılan açıklamada ise yaralı iki mürettebatın da hayatını kaybettiği açıklandı.

ROKET GÜDÜMLÜ EL BOMBALARI ATILDI

Geminin kaptan köşkünün de hedef alındığı bu yüzden iletişimin zorlaştığı belirtildi. İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) merkezi, "Gemiye küçük teknelerden çok sayıda roket güdümlü el bombası ile saldırı düzenlendi. Yetkililer olayı araştırıyor. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" uyarısında bulundu.

https://x.com/UK_MTO/status/1942274908152840692

MAGIC SEAS GEMİSİ DE BATIRILDI

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de balistik füzelerin yanı sıra insansız deniz ve hava araçlarıyla hedef aldıkları "Magic Seas" adlı geminin battığını bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle vurduklarını belirtmişti.