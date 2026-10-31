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Dünya
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 01:11

Husiler Medine'yi hedef aldı: Hava savunması devreye girdi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon İran destekli Husilerin fırlattığı bir İHA'nın Medine bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Husiler Medine'yi hedef aldı: Hava savunması devreye girdi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 01:11

öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ’deki İran destekli tarafından Medine-i Münevvere’ye fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından Medine-i Münevvere’ye doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini bildirdi. El-Maliki, hava savunma sistemlerinin tehdide müdahale ettiğini ve İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.
Koalisyon güçleri, daha önce yaptıkları açıklamada da başkent Riyad ve güney bölgeleri üzerinde Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze ve İHA’nın hale getirildiğini bildirmişti.

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ETİKETLER
#suudi arabistan
#yemen
#husiler
#Türki El-maliki
#Medine-i Münevvere
#Dünya
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