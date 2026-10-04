Husiler Suudi Arabistan'da Aramco'yu hedef aldı! Yemen hükümeti operasyon başlattı

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki savaşta gerilim yükseliyor. Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almaya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

"DEVLETİN YETKİSİNİN ÜLKENİN TAMAMINA YAYILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLADI"

El-Alimi yaptığı açıklamada, "Bugün, cumhuriyetin topraklarının geri alınması, devletin ve kurumlarının yetkisinin ülkenin tamamına yayılması amacıyla askeri operasyonların başladığını duyuruyorum" dedi.

El-Alimi, Husilere yönelik karşı saldırı başlatma kararının bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik tüm seçeneklerin tükenmesinin ardından alındığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı, Husileri çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalara seferberlik ilan ederek ve gerilimi daha da artıran faaliyetlerde bulunarak karşılık vermekle suçladı.

"SUUDİ ARABİSTAN YEMEN'İN YANINDA"

El-Alimi, "Gerilimi azaltmaya yönelik tüm imkanların tükenmesinin ardından bugün geldiğimiz noktada ulusal sorumluluğumuz, Husi milisleriyle mücadele etmektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca hükümete verdiği destek nedeniyle Suudi Arabistan'a teşekkürlerini ileten El-Alimi, Suudi Arabistan'ın "en karanlık şartlar altında Yemen'in yanında yer aldığını" söyledi. El-Alimi, Yemen'in bölgedeki bütün müttefikleri ve uluslararası ortaklarına ülkeyi, silahlı kuvvetlerini ve devlet kurumlarını desteklemeye yönelik çağrıda bulundu.

HUSİLER'DEN SUUDİ ARABİSTAN'IN KRİTİK NOKTALARINA SALDIRI

Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Khurais bölgelerinde Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya yönelik tesislere balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, saldırılar sonucunda bölgede büyük yangınlar çıktığını öne sürdü. Sözcü Saree, bu saldırıların Suudi Arabistan tarafından son 12 saat içinde Yemen'e düzenlenen 50 hava saldırısına karşılık gerçekleştirildiğini söyledi. Suudi Arabistan'dan henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HUSİLER BÖLGEDE İLERLİYOR

Güvenlik kaynaklarına göre Husiler, son 48 saat içinde Yemen'in Taiz bölgesindeki yüksek kesimlerde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı önemli ilerleme kaydetti. Bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda Husilerin Taiz kenti ile Yemen hükümetinin merkezi olan Aden arasında kalan son karayoluna doğru ilerlediği bildirildi.

Uzmanlar, Husilerin Taiz-Aden karayolu üzerinde kontrol sağlamasının Yemen'in üçüncü büyük şehri olan ve yüz binlerce sivilin yaşadığı Aden'in büyük ölçüde kuşatma altına alınması anlamına geleceğini belirtiyor.

ÜLKENİN BATI KESİMİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİLER

Husiler, eylül ayının başında gerçekleştirdikleri askeri operasyonda ülkenin batı kesiminde büyük ilerleme kaydetmişti. Husi milisler, Kızıldeniz'in güney çıkışında bulunan stratejik Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmişti. Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz, ABD-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesinin ardından petrol ürünleri başta olmak üzere küresel enerji ticareti için önemli bir alternatif güzergah haline gelmişti. Ancak Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kontrolü ele geçirmesi, küresel enerji piyasası için büyük bir tehdit olarak değerlendirilmişti. Husiler ayrıca, ülkenin nüfusunun büyük bir kısmının bulunduğu kuzeybatı kesimlerindeki bölgelerde hakimiyet sürdürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN 2015'TE İÇ SAVAŞA MÜDAHİL OLMUŞTU

Suudi Arabistan, Yemen'de 2014'te başlayan iç savaşa 2015 yılında uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen bir Arap koalisyonuna öncülük ederek müdahil olmuştu. ABD, Riyad yönetimine Yemen'deki operasyonlarında halihazırda istihbarat desteği sağlarken, bazı bölge ve Avrupa ülkelerinin de savunma alanında Suudi Arabistan'a askeri destek sağladığı değerlendiriliyor.

İç savaşta 2022 yılında sağlanan ve bu yıla kadar devam eden ateşkes, İran'daki savaşın bölgeye yayılmasının ardından Husilerin Suudi Arabistan'ın denizcilik ve petrol altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlemesiyle bozulmuştu.