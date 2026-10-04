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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:01

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi açıklamalarıyla dikkat çekti. ABD ile mutabakat görüşmelerinin arabulucularla ilerlediğini aktaran Bekayi, bölgedeki diğer konular hakkında da konuştu. Yemen'de yaşananların yakın markajda olması ise dikkatten kaçmadı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:01

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent ’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ’nin İran’a sunduğu son teklifin önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu ve nükleer meseleleri gündeme getirdiklerini belirten Bekayi, "ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek." dedi.

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

''ABD'NİN TEKLİFİNE EK HUSUSLAR İLETİLECEK''

Tahran'ın odak noktasının olduğuna işaret eden Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüş yolunda Katar’da arabuluculara ilettik. Şu aşamada odaklandığımız hususun Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu belirttik. Hürmüz Boğazı’ndan güvenliğinin sağlanması ABD’nin İran’ın deniz taşımacılığına yönelik müdahalesinin durdurulması ve yaptırımların kaldırılması gibi bazı somut adımlar atmasına bağlı. ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran hiçbir zaman diplomasiye sırtını dönmedi."

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

''KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ''

Bekayi, gelecekte İran’a olası bir saldırıda komşu ülkelere ait toprakların kullanılması durumunda cevaplarını farklı yöntemle vereceklerini söyleyerek, "Körfez ülkeleri ile diyaloğu sürdürmeye kararlıyız. Ancak İran karşıtı söylemlerden ve toprak iddialarından vazgeçmeleri gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a ait adalarla ilgili egemenlik iddiası kabul edilemez." şeklinde konuştu.

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

LÜBNAN İLE BÜYÜKELÇİ KRİZİ

Lübnan ile yaşanan büyükelçi krizine işaret eden Bekayi, "Söylentilere rağmen İran’ın Beyrut Büyükelçisi agreement aldı. İran, Beyrut ile diplomatik yanlış anlaşmaları diyalog yoluyla çözüyor." dedi.

''ÇİN VE RUSYA İLE UYUM İÇİNDEYİZ''

Bekayi, ülkesinin Çin ve Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin çeşitli platform ve uluslararası kuruluşlara da yansıdığına atıf yaparak, gerekli durumlarda her iki ülke ile de çeşitli konularda uyum içinde hareket edeceklerini söyledi.

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

PAKİSTAN'IN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKER GÖNDERMESİ

Yemen’de yaşanan gelişmelere de değinen Bekayi, "Pakistan’ın Suudi Arabistan’a 40 bin asker gönderdiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını umuyorum." diye konuştu.

İran'dan bölge için dikkat çeken açıklamalar! Yemen yakın markajda

İRAN'A DIŞ HATLARDAN UÇUŞA ABD ENGELİ

Bekayi, ABD tarafından ülkesine yönelik uygulanan sivil havayolu taşımacılığı kısıtlamalarına ilişkin ise, "Dış hat uçuşların yasaklanması uluslararası hukuka aykırıdır. Irak ile mesele çözüldü. Diğer ülkelerle de sorunun çözümü için görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

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#ABD
#tahran
#hürmüz boğazı
#İsmail Bekayi
#İran Dışişleri Bakanlığı
#Dünya
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