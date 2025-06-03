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 | Berrak Arıcan

Huzurevinde yaşayan 103 yaşındaki kadın TikTok fenomeni oldu, yüz binler izliyor

İngiltere'de yaşayan 103 yaşındaki Joan Partridge fenomen oldu. Huzurevinde yaşayan Joan'ın günlük makyaj rutinini çalışanlardan biri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı ve binlerce kişi izledi.

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:56

İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 103 yaşındaki Joan Partridge fenomen haline geldi. Her gün aksatmadan yaptığı makyajıyla huzurevi personelinin dikkatini çeken Joan'ı bir kişi kayda aldı ve TikTok'ta paylaştı.

Huzurevinde yaşayan 103 yaşındaki kadın TikTok fenomeni oldu, yüz binler izliyor

ÜLKENİN EN YAŞLI FENOMENİ

Joan'ın videosu kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve 'İngiltere'nin en yaşlı fenomeni' unvanını kazandı. Joan, TikTok'ta videosunun beğeni almasından ve izlemesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Huzurevinde yaşayan 103 yaşındaki kadın TikTok fenomeni oldu, yüz binler izliyor

''YAŞ BİR SINIR DEĞİL''

BBC'ye açıklamalarda bulunan Partridge, TikTok'un ne olduğunu bilmediğini, 'bir tür saat' olarak düşündüğünü söyledi. 103 yaşında fenomen olan Joan, bir makyaj videosuyla bir anda kendini televizyon programında buldu. ITV'de yayımlanan 'This Morning' isimli progam konuk olarak çağırdı. Hatta makyaj markası iş birliği teklifinde bulundu. Joan, markanın gönderdiği makyaj paketiyle çekimler yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Artık yaşımın bir sınır olmadığını hissediyorum” dedi.

Huzurevinde yaşayan 103 yaşındaki kadın TikTok fenomeni oldu, yüz binler izliyor

EN YAŞLI FENOMENDEN TAVSİYELER

Artık makyaj konusunda tavsiyelerde de bulunan Joan'ın en popüler önerisi, allık sürerken gülümsememek. Joan, bu sayede kırışıklıklardaki 'beyaz çigilerin' önüne geçtiğini, allığı ani hareketler yapmadan ve az miktarda, nazikçe uygulayarak yüzüne yaydığını anlattı.

103 yaşında olması nedeniyle uzun ömrünün sırrını da anlatan Joan, her gece limonata ile karıştırdığı bir miktar brendiy (fermante olmuş üzüm şırası) tarifini verdi.

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ETİKETLER
#İngiltere
#yaşlı
#fenomen
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#makyaj
#Tik Tok
#Joanpartridge
#Dünya
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