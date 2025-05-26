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 | Berrak Arıcan

Kai Cenat 'Yayıncı Üniversitesi' kurdu, milyonları peşinden sürükledi! Başvuruda ilginç sorular var

Sosyal medya fenomeni Kai Cenat yine binlerce insanın dikkatini çekecek bir hamleyle sevenlerinin karşısına çıktı. Cenat, bir 'Yayıncı Üniversitesi' kuracağını söyledi. Binlerce kişi başvuru yapınca site çöktü.

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Kai Cenat 'Yayıncı Üniversitesi' kurdu, milyonları peşinden sürükledi! Başvuruda ilginç sorular var
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:45

Dünyaca ünlü fenomen Kai Cenat, sosyal medya platformu X'te bir üniversite açmayı planladığını, standart bir okul yerine burada yayıncılığın öğretileceğini söyledi. 'Yayıncı Üniversitesi' projesini duyuran Cenat yine binlerce kişiyi peşine taktı.

KAMPÜSTE ÜCRETSİZ KALACAKLAR

Cenat, üniversitede öğrenci olan kişilerin kampüste ücretsiz kalacağını, içerik üretmek için 'her şey dahil gezi' nitelendirmesi de yaptı. Fakat kampüsün nerede olacağını henüz belirtmedi.

Kai Cenat 'Yayıncı Üniversitesi' kurdu, milyonları peşinden sürükledi! Başvuruda ilginç sorular var

BAŞVURUDA İLGİNÇ SORULAR

USA Today'in haberine göre, Cenat'ın üniversitesinde, işletme yönetimi, müzik prodüksiyonu gibi dersler olacak. Başvurular ise öğrencilerin yanı sıra eğitimcilere de açık. Google Docs üzerinden yapılan başvurular sırasında ilginç sorular var. Örneğin, ''Dirseğini ısırabilir misin?'', ''Kaç zıplama hareketi yapabilirsin?'' ve ''Güneş Sistemi’nde en çok uydusu olan gezegen hangisidir?'' gibi. Hatta eğitmenlere pantolon bedenleri ve sosyal medya takipçileri de soruluyor.

Kai Cenat 'Yayıncı Üniversitesi' kurdu, milyonları peşinden sürükledi! Başvuruda ilginç sorular var

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Başvuru sitesinin açılmasıyla beraber yüz binlerce kişinin hücum etmesi de bir oldu. Bir milyondan fazla başvuru yapıldı ve site bu esnada çöktü.
Cenat dört saat süren bir video yayınıyla, tanınmış yayıncı, YouTuber ve influencer’lardan oluşan 2025 sınıfının eğitimci ve öğrencilerini açıkladı. Eğitimcilerin çoğu, Cenat’ın kendi içerik kolektifi AMP’nin (Any Means Possible) üyelerinden oluştu. Bu isimlerin zaten fenomen olması ise tepki topladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Kai Cenat kim?
Kai Cenat'ın başarıya giden yolculuğu, komedyen olma hayaliyle başladı. Liseyi bitirmeden kısa bir süre önce Cenat, canlı kişiliğini sergileyen şaka ve meydan okuma videoları oluşturarak 2018'de YouTube'a katıldı. Sonunda Fanum tarafından keşfedildi ve platformunu daha da büyütmesine yardımcı olan içerik oluşturma grubu AMP'ye katıldı.
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