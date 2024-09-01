İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının raporu açıklandı! Düşüş nedeni belli oldu

01 Eylül 2024 20:02 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:07

İran’ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili nihai rapor kamuoyuna açıklandı.

İran devlet medyasının aktardığına göre, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü.

NE OLMUŞTU?

Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında bir baraj açılış töreninden dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Kazada, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve sekiz üst düzey yetkili de hayatını kaybetmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını ifade etti.

RAPOR ÇIKTI: SABOTAJ YOK

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişti.