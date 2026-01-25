ICE ajanları bir kişiyi daha vurarak öldürdü! Minneapolis'te tansiyon giderek artıyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak katletti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafına da yer verdi.

"ŞEHRİMİZİ TAHRİP ETMEYİN"

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında bir Minneapolis sakini olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

O'Hara, adı açıklanmayan kişinin suç kaydı olmadığını ve yasal silah sahibi olduğunu belirtirken, olay yerinde "gergin bir ortam" olduğunun altını çizerek halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Polis Şefi, "Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin" ifadelerini kullandı.