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 | Berrak Arıcan

İçinde kimler var? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı Tel Aviv'den adeta kaçırıldı!

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçağının Yunanistan'a götürüldüğü iddia edildi. Uçakta kimin olduğu ise bilinmiyor.

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KAYNAK:
IRNA News
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 15:20

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Tel Aviv'in ve ABD'nin 'büyük bir bedel ödeyeceğini' bildirdi. İran'da camilere intikam bayrakları asıldı. İran'ın olası misilleme saldırısı endişelere neden olurken İsrail medyasından dikkat çeken bir haber geldi. İsrail'in 12. Kanalı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçağının Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indiğini duyurdu.

İsrail'den kaçırılan uçağın içinde kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

İçinde kimler var? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı Tel Aviv'den adeta kaçırıldı!

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İçinde kimler var? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı Tel Aviv'den adeta kaçırıldı!

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İçinde kimler var? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı Tel Aviv'den adeta kaçırıldı!

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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