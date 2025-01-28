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İçtiği milkshake sonu oldu! 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren ihmal

Editör: Merve Yaz / Kaynak: NTV
28 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:42
İçtiği milkshake sonu oldu! 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren ihmal

12 yaşındaki Mia Shay St Hilaire, Londra'nın Bermondsey bölgesinde bulunan bir kafeden aldığı milkshake'i içtikten sonra şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İngiltere'de büyük bir ihmal sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Mia, bir mekanda içtiği milkshake sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti. Yapılan denetimler sonucunda  içeceğini hazırlamak için kullanılan blender’ın yeterince temizlenmedi, önceki bir içeceğe ait badem ve fındık izlerine rastlandı. Kızın bu besinlere alerjisi olduğu öğrenildi. 

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Croydon Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 47 yaşındaki işletmeci, suçlamaları kabul ettikten sonra 100 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı ve para cezası ödedi. Suçlamalar arasında alerjen uyarılarını müşterilere açık ve ulaşılabilir hale getirmemek, alerjen kontaminasyonunu yönetememek ve yanlışlıkla alerjen içeren yiyecekleri müşterilere sunmak yer alıyordu.

İçtiği milkshake sonu oldu! 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren ihmal - 1. Resim

ALERJİSİ VARMIŞ

Mia'nın aile avukatı Michelle Victor, News Shopper'a yaptığı açıklamada  "Bu tür işletmeler, Mia ve alerjisi olan diğer çocuklar için gıda güvenliği mevzuatına uygun şekilde hareket etmek zorundalar. Hiçbir sonuç, Mia'nın ailesinin yaşadığı kaybı telafi edemez'' ifadelerini kullandı. Mia'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: NTV

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