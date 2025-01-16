Yediği kumpir hayattan kopardı... Ölüm sebebi belli oldu, içinden çıkan dehşete düşürdü

16 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:03

İzmir'de kumpir yedikten sonra zehirlenme şikayetleri yaşayan Servet Polat, 2 gün sonra tuvalette ölü bulundu. Kumpirden alınan örneklerdeki incelemede içinden ölümcül virüs çıktığı tespit edildi. İşletme sahibi tutuklandı.

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İzmir​'de kumpir yedikten sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının ölüm sebebi belli oldu. Kumpirde yapılan incelemeler sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alına alınan işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUMPİR YİYEN 3 KİŞİDE ZEHİRLENME ŞİKAYETİ

Olay, 28 Aralık günü Buca​ ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana geldi. İşletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

2 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Tedavileri tamamlanan 3 kişi evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu.

SALMONELLA VİRÜSÜ BULUNDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N. D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.