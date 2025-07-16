Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İdamı infaz edilmeden önce celladına teşekkür etti, sebebini de açıkladı

ABD'nin Florida eyaletinde 5 kez hüküm giymiş bir katilin infazı gerçekleşti. 54 yaşındaki Michael Beranard Bell, son sözlerinde ölümünden sorumlu olanlara teşekkür etti, sebebini de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İdamı infaz edilmeden önce celladına teşekkür etti, sebebini de açıkladı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:36

ABD'de Eyalet Hapishanesi'nde bulunan 54 yaşındaki Michael Bernard Bell, 1995 yılında Jimmy West ve Tamecka Smith cinayetlerinden dolayı suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı. Olay ise 1993 yılında gerçekleşti. Bell, West'in kullandığı ve daha önce kardeşini öldüren bir adama ait arabayı gördü. İki arkadaşını yanına aldı.

İdamı infaz edilmeden önce celladına teşekkür etti, sebebini de açıkladı

Bell, kardeşinin katilini intikam amaçlı öldüreceğini düşündüğü bir AK-47 ile silahlandı. Yetkililer, bunun yerine, kardeşinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmayan West ve Smith'i bir barın dışındaki arabada vurarak öldürdüklerini söyledi. Bell, olay yerinden kaçmadan kalabalığa da ateş açtı.

1989'da bir kadını ve küçük oğlunu vurarak öldürdü. Yetkililer, araçta vurarak öldürdüğü kişilerden sadece dört ay önce de annesinin erkek arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

İdamı infaz edilmeden önce celladına teşekkür etti, sebebini de açıkladı

ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cinayetten 5 kez hüküm giyen Bell için kararına avukatı itiraz etti fakat Yüksek Mahkemesi bu talebi reddetti.

Bell, son saatlerinde sadece manevi danışmanıyla görüştü. Öncesinde ise klasik kahvaltı yiyeceklerinden oluşan son yemeğini yedi: omlet, pastırma, ev yapımı patates kızartması ve portakal suyu.

Bell, son sözlerinde yaklaşan ölümünden sorumlu olanlara teşekkür etti, "Hayatımın geri kalanını hapiste geçirmeme izin vermediğiniz için teşekkür ederim" dedi. Bu yıl ABD'de idam edilen 26. kişi oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü
Korku dolu anlar: Alevler ateş hortumuna dönüştü
ETİKETLER
#cinayet
#florida
#idam
#Abd
#Ölüme Çarptırma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.