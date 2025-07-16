İdamı infaz edilmeden önce celladına teşekkür etti, sebebini de açıkladı

ABD'nin Florida eyaletinde 5 kez hüküm giymiş bir katilin infazı gerçekleşti. 54 yaşındaki Michael Beranard Bell, son sözlerinde ölümünden sorumlu olanlara teşekkür etti, sebebini de açıkladı.

ABD'de Florida Eyalet Hapishanesi'nde bulunan 54 yaşındaki Michael Bernard Bell, 1995 yılında Jimmy West ve Tamecka Smith cinayetlerinden dolayı suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı. Olay ise 1993 yılında gerçekleşti. Bell, West'in kullandığı ve daha önce kardeşini öldüren bir adama ait arabayı gördü. İki arkadaşını yanına aldı.

Bell, kardeşinin katilini intikam amaçlı öldüreceğini düşündüğü bir AK-47 ile silahlandı. Yetkililer, bunun yerine, kardeşinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmayan West ve Smith'i bir barın dışındaki arabada vurarak öldürdüklerini söyledi. Bell, olay yerinden kaçmadan kalabalığa da ateş açtı.

1989'da bir kadını ve küçük oğlunu vurarak öldürdü. Yetkililer, araçta vurarak öldürdüğü kişilerden sadece dört ay önce de annesinin erkek arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cinayetten 5 kez hüküm giyen Bell için idam kararına avukatı itiraz etti fakat ABD Yüksek Mahkemesi bu talebi reddetti.

Bell, son saatlerinde sadece manevi danışmanıyla görüştü. Öncesinde ise klasik kahvaltı yiyeceklerinden oluşan son yemeğini yedi: omlet, pastırma, ev yapımı patates kızartması ve portakal suyu.

Bell, son sözlerinde yaklaşan ölümünden sorumlu olanlara teşekkür etti, "Hayatımın geri kalanını hapiste geçirmeme izin vermediğiniz için teşekkür ederim" dedi. Bu yıl ABD'de idam edilen 26. kişi oldu.