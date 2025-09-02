İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Ülkedeki İDDEF ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılıp enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek oluyor ve afetzedelere temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırıyor.



İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 850 kişinin öldüğü, 2500'ü aşkın kişinin ise yaralandığı açıklandı. Afganistan’daki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlk etapta hem arama kurtarma çalışmalarında hem de insani yardım faaliyetlerinde elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Dağlık bir bölge olması, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanması nedeniyle çalışmalar helikopterlerle yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve bilançonun ağırlaştığı depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın deprem yaralarını sarmak için ekiplerimizle depremin ilk anından bu yana çalışırken su, sıcak yemek, çadır ve battaniye ulaştırıyoruz” denildi.



Hayırseverler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Afganistan Acil Yardım” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabilir.

