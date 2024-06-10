İDDEF'ten Gine Bissau'da sağlık taraması

10 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:51

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da gerçekleştirdiği sağlık taraması ile bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına yanıt verdi. İDDEF, sağlık alanındaki bu önemli hizmet için Türkiye’den ülkeye giden 5 kişilik doktor ve sağlık ekibiyle çalıştı.



Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun sağlık projesiyle ülke genelinde yapılacak ücretsiz muayenelerin tanıtımı için Gine Bissau’ya giden İDDEF sağlık ekibi, çeşitli alanlarda tetkik, muayene ve tedavi hizmeti verirken, yerel hekimler ile görüşerek incelemelerde bulundu. İDDEF'in sağlık ekibi, sadece tedavi hizmetleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki sağlık personeline de eğitim vererek sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulmasına katkıda bulundu.



Gine Bissau Askeri Hastanesi ile Simao Mendes Ulusal Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık taramalarında, yüzlerce kişinin sağlık durumu kontrol edilirken, gerekli tedaviler uygulandı. Özellikle temel sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkede yaşayan insanlar, İDDEF'e teşekkür etti.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Eğitim, insani yardım ve kalıcı eser çalışmalarımızın olduğu Gine Bissau’da bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere 7’den 77’ye sağlık taraması gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi aileleri ücretsiz sağlık muayenesinden geçirip, ilaçlarını temin ederek, yerel hekimler ile birlikte tedavi ettik. Kısıtlı imkânlara sahip ülkede hastalanan kardeşlerimize bir nebze olsun çare olmak, hayat kalitelerini artırmak için çalışmalarımızı yaptık. Sağlık ekibimiz, yerel halkla güçlü bir bağ kurarak, ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet sunarken, gerçekleştirdiğimiz bu sağlık taramalarıyla, hem insanların sağlık sorunlarına çözüm getirmeyi hem de uzun vadede kalıcı iyileştirmeler yapmayı amaçladık. Özellikle anne-çocuk ölüm oranının Afrika’daki en yüksek ülkelerinden biri olan Gine Bissau’da yapımına devam ettiğimiz hastane ve sağlanan sağlık taramasının ülke insanı için büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz” denildi.



İDDEF sağlık ekibi, yerel doktorlar ile gerçekleştirdiği sağlık taramasının ardından Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’yu ziyaret ederek, çalışmalar ve ülke insanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Embalo, Türkiye’ye ve İDDEF’e katkılarından dolayı teşekkür etti.



İDDEF’in, başkent Bissau’da 25 dönüm arazi üzerine inşa ettiği ve içerisinde 5000 kişilik cami, 80 kişi kapasiteli yatılı ihtisas medresesi, kadın doğum, doğumhane ve çocuk kliniği ünitelerinin yer aldığı hastane ve 24 adet dükkandan oluşan kapalı çarşının olduğu külliyenin yapım çalışmaları devam ediyor.