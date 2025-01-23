İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek

23 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:14

Tayvan'da iguanaların başına ödül kondu. Sayıları her geçen gün artan ve tarım sektörünü zarara uğratan iguanaları avlayanlara para verilecek.

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı

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Tayvan'da iguanalar adeta istilacı tür haline geldi. Yaklaşık 200 bin iguana, ülkenin tarıma büyük ölçüde bağımlı olan güney ve orta bölgelerinde bulunduğu ve adada tarım sektörüne zarar verdiği açıklandı. Tayvan Ormancılık ve Doğa Koruma Ajansı'ndan Chiu Kuo-hao, iguanaların başına ödül konduğunu söyledi.

HER BİRİ İÇİN 15 DOLAR

Özel olarak görevlendirilen avcı ekipleri geçen yıl her biri için 15 dolara varan ödüllerle yaklaşık 70 bin iguanayı öldürdü. Yerel yönetimler, halktan iguana yuvalarının tespit edilmesine yardımcı olmalarını istedi ve hayvanları öldürmenin en insani yolu olarak balıkçı mızraklarını önerdiler.

Yeşil iguanaların, çoğunlukla ormanlar ve şehirlerin kenarları gibi erişilmesi zor alanlarda yaşadıkları belirtildi.

İSTİLACI TÜR OLMA YOLUNDALAR

Erkekler 60 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında ve 20 yıla kadar yaşayabilirken, dişiler bir seferde 80'e kadar yumurta bırakabilir.