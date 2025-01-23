İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Tayvan'da iguanaların başına ödül kondu. Sayıları her geçen gün artan ve tarım sektörünü zarara uğratan iguanaları avlayanlara para verilecek.
Tayvan'da iguanalar adeta istilacı tür haline geldi. Yaklaşık 200 bin iguana, ülkenin tarıma büyük ölçüde bağımlı olan güney ve orta bölgelerinde bulunduğu ve adada tarım sektörüne zarar verdiği açıklandı. Tayvan Ormancılık ve Doğa Koruma Ajansı'ndan Chiu Kuo-hao, iguanaların başına ödül konduğunu söyledi.
HER BİRİ İÇİN 15 DOLAR
Özel olarak görevlendirilen avcı ekipleri geçen yıl her biri için 15 dolara varan ödüllerle yaklaşık 70 bin iguanayı öldürdü. Yerel yönetimler, halktan iguana yuvalarının tespit edilmesine yardımcı olmalarını istedi ve hayvanları öldürmenin en insani yolu olarak balıkçı mızraklarını önerdiler.
Yeşil iguanaların, çoğunlukla ormanlar ve şehirlerin kenarları gibi erişilmesi zor alanlarda yaşadıkları belirtildi.
İSTİLACI TÜR OLMA YOLUNDALAR
Erkekler 60 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında ve 20 yıla kadar yaşayabilirken, dişiler bir seferde 80'e kadar yumurta bırakabilir.