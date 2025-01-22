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Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
22 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:23
Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı

İngiltere'deki uyuşturucu baronu köpeği sayesinde yakalandı, çete çökertildi. Danny Brown isimli zehir tacirinin, arkadaşlarına göndermek için çektiği fotoğraf 45 milyon sternlinlik yani yaklaşık 2 milyar TL'lik ağı ortadan kaldırdı. 

İngiltere'de uyuşturucu​ baronu Danny Brown, köpeğinin fotoğrafını arkadaşlarıyla paylaştı ve yakayı ele verdi. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), fotoğraftan yola çıkarak 45 milyon sterlinlik yani yaklaşık 2 milyar TL'lik yasa dışı ağı çökertti. Uyuşturucu kaçakçıları arasındaki  yazışmaları gizlice takip eden Ulusal Suç Ajansı soruşturmacıları, köpeğin fotoğrafı paylaşılana kadar harekete geçmedi. 

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı - 1. Resim

ÇETE LİDERİ VE 6 SUÇ ORTAĞI YAKALANDI

Ajanlar, Danny Brown'un köpeğini paylaştıkları fotoğrafta boynundaki tasmada yazan telefon numarasını fark etti. Brown'un suç örgütünün liderlerinden biri olduğu tespit edildi ve 6 suç ortağı da gün yüzüne çıktı. 

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı - 2. Resim

İNŞAAT MAKİNESİNİN KOLUNA SAKLAYACAKLARDI

Çete, 45 milyon sterlin (2 milyar TL'lik) uyuşturucuyu, Avustralya'ya, bir inşaat makinesinin kolu içerisine gizleyerek kaçırmayı planlıyordu. Ajanlar, suçluların Encrochat adlı şifreli telefon ağı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı planlarını ortaya çıkardı.

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı - 3. Resim

FOTOĞRAFTAKİ DETAYLAR

Bir yıllık takip Danny Brown'un köpeğinin fotoğrafını arkadaşı Baldauf'a gönderince kendini kazara ele verdi. Brown'un tek hatası bu da değildi.

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı - 4. Resim

Köpeğinin fotoğrafıyla Encrochat telefonuyla televizyon ekranının yansımasını da fotoğrafladı. Ayrıca Baldauf, çete ile nerede buluşacaklarını gösteren bir fotoğraf da paylaştı ve yanlışlıkla kendi yüzü de bu fotoğrafa yansıdı. 

Bir köpek fotoğrafı çeteyi çökertti! Zehir taciri kendini kazara ele verdi, 2 milyarlık plan ortaya çıktı - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
İngiltereuyuşturucu

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