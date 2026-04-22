Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İki F-15K savaş uçaklarının havada çarpışmasının sebebi ortaya çıktı

Güney Kore'de 2021 yılında iki F-15K savaş uçağının çarpışması olayına ilişkin rapor ortaya çıktı. Uçakların pilotların hatası nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

İki F-15K savaş uçaklarının havada çarpışmasının sebebi ortaya çıktı
'de 2021 yılında iki savaş uçağının havada çarpışmasına dair detaylar ortaya çıktı. Yayımlanan rapora göre, pilotların hatası çarpışmaya neden oldu. Raporda çarpışmanın ülkenin orta kesiminde bulunan Daegu semalarında görev uçuşu esnasında meydana geldiği yer aldı.

Güney Kore'de 2021 yılında Daegu semalarında görev uçuşu esnasında iki F-15K savaş uçağı, pilotların hatası sonucu havada çarpıştı.
Kazada iki F-15K savaş uçağı çarpıştı ve ciddi hasar oluştu.
Hasarın yaklaşık 880 milyon won (yaklaşık 596 bin dolar) olduğu bildirildi.
Pilotlardan birinin görev birimiyle son uçuşu olması nedeniyle fotoğraf çekilmek istemesi olaya neden oldu.
Daha iyi görüntü almak isteyen kanat pilotunun ani manevrası sonucu iki uçak tehlikeli biçimde yakınlaştı.
Bir uçağın sol kanadı, diğerinin ise kuyruk stabilizatörü zarar gördü.
Olayın ardından kanat pilotu görevden uzaklaştırıldı ve ordudan ayrılarak sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Kazada iki F-15K savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar olaydan yara almadan kurtulurken, uçaklarda ciddi hasar oluştu. Hasarın yaklaşık 880 milyon won (yaklaşık 596 bin dolar) olduğu bildirildi.

PİLOTLARIN FOTOĞRAF SEVDASI

Pilotlardan birinin görev birimiyle son uçuşu olması nedeniyle fotoğraf çekilmek istediği rapora yansıdı. Uçuş öncesi brifingde bu niyetini açıkladığı ve o dönemde benzer çekimlerin pilotlar arasında yaygın olduğu belirtildi.

Uçuş dönüşü sırasında kanat pilotu kişisel cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Bunu fark eden lider uçağın pilotu da başka bir pilottan görüntü kaydı yapmasını istedi.

Daha iyi görüntü almak isteyen kanat pilotunun ani şekilde yükselip uçağı manevraya sokması sonucu iki uçak tehlikeli biçimde yakınlaştı. Çarpışmayı önlemek için lider uçak alçalmaya çalışsa da iki jet birbirine temas etti.

BBC'nin haberine göre, çarpışmada bir uçağın sol kanadı, diğerinin ise kuyruk stabilizatörü zarar gördü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ardından kanat pilotu görevden uzaklaştırıldı ve daha sonra ordudan ayrılarak sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladı. Raporda, olayda diğer pilotlara yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

