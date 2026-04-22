İki F-15K savaş uçaklarının havada çarpışmasının sebebi ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Kore'de 2021 yılında iki savaş uçağının havada çarpışmasına dair detaylar ortaya çıktı. Yayımlanan rapora göre, pilotların hatası çarpışmaya neden oldu. Raporda çarpışmanın ülkenin orta kesiminde bulunan Daegu semalarında görev uçuşu esnasında meydana geldiği yer aldı.
Kazada iki F-15K savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar olaydan yara almadan kurtulurken, uçaklarda ciddi hasar oluştu. Hasarın yaklaşık 880 milyon won (yaklaşık 596 bin dolar) olduğu bildirildi.
Pilotlardan birinin görev birimiyle son uçuşu olması nedeniyle fotoğraf çekilmek istediği rapora yansıdı. Uçuş öncesi brifingde bu niyetini açıkladığı ve o dönemde benzer çekimlerin pilotlar arasında yaygın olduğu belirtildi.
Uçuş dönüşü sırasında kanat pilotu kişisel cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Bunu fark eden lider uçağın pilotu da başka bir pilottan görüntü kaydı yapmasını istedi.
Daha iyi görüntü almak isteyen kanat pilotunun ani şekilde yükselip uçağı manevraya sokması sonucu iki uçak tehlikeli biçimde yakınlaştı. Çarpışmayı önlemek için lider uçak alçalmaya çalışsa da iki jet birbirine temas etti.
BBC'nin haberine göre, çarpışmada bir uçağın sol kanadı, diğerinin ise kuyruk stabilizatörü zarar gördü.
Olayın ardından kanat pilotu görevden uzaklaştırıldı ve daha sonra ordudan ayrılarak sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladı. Raporda, olayda diğer pilotlara yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.