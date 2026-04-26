Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki gün boyunca koridorda sedyeyle bekletildi: Atina'da sağlık krizi

Atina’daki Attikon Hastanesi’nde yoğunluk nedeniyle 136 hastanın koridorlarda sedyede tedavi edildiği ortaya çıktı. MEGA televizyonunun görüntülerinde, kalça kırığı bulunan yaşlı bir kadının ambulans gecikmesi sonrası günlerce koridorda bekletildiği görüldü. Sağlık çalışanları, personel eksikliği ve yatak yetersizliği nedeniyle sistemdeki yapısal sorunların sürdüğüne dikkat çekti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Attikon Hastanesi'nde hastaların koridorlarda sedyelerde tedavi edilmesi tepkilere yol açtı.
Hastanenin son nöbet gününde 136 hasta koridorlarda sedyelerde tedavi edildi.
Kalça kemiği kırılan yaşlı bir kadın, odalarda yer bulunamaması nedeniyle iki gün boyunca ortopedi kliniği koridorunda sedyede bekletildi.
Sağlık çalışanları temsilcileri, personel eksikliği, yatak kapasitesi yetersizliği ve artan hasta yoğunluğunun uzun süredir devam eden yapısal sorunlar olduğunu belirtti.
Yunan basınında yer alan haberlerde, hastanenin son nöbet gününde 136 hastanın koridorlarda sedyelerde tedavi edildiği belirtildi.

İKİ GÜN BOYUNCA KORİDORDA SEDYEDE BEKLETİLDİ

MEGA televizyonunun yayımladığı görüntülerde, kalça kemiği kırılan yaşlı bir kadının ambulansın yaklaşık 5 saat gecikmesinin ardından hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

Haberde, odalarda yer bulunamaması nedeniyle yaşlı kadının ortopedi kliniği koridorunda iki gün boyunca sedyede bekletildiği ifade edildi.

PERSONEL VE YATAK KAPASİTESİ SORUNU

Hastanın yakını, hastanede çok sayıda kişinin benzer koşullarda tedavi gördüğünü belirterek sağlık sistemindeki sorunların devam ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanları temsilcileri, kamu hastanelerinde personel eksikliği, yatak kapasitesindeki yetersizlik ve artan hasta yoğunluğunun uzun süredir devam eden yapısal sorunlar olduğuna dikkati çekerek, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için kalıcı adımlar atılması çağrısında bulundu.

