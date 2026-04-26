İki gün boyunca koridorda sedyeyle bekletildi: Atina'da sağlık krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Attikon Hastanesi'nde hastaların koridorlarda sedyelerde tedavi edilmesi tepkilere yol açtı.

Kalça kemiği kırılan yaşlı bir kadın, odalarda yer bulunamaması nedeniyle iki gün boyunca ortopedi kliniği koridorunda sedyede bekletildi.

Sağlık çalışanları temsilcileri, personel eksikliği, yatak kapasitesi yetersizliği ve artan hasta yoğunluğunun uzun süredir devam eden yapısal sorunlar olduğunu belirtti.