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 | Berrak Arıcan

İki Rumen'in çocuğa cinsel saldırısı şehri karıştırdı: Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında 2 Rumen'in bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddiaları ortalığı karıştırdı. Maskeli gençler sokağa indi, çok sayıda evin camlarına taşla saldırıldı, 4 ev ise ateşe verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:54

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından sokaklar karıştı.

İki Rumen'in çocuğa cinsel saldırısı şehri karıştırdı: Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı

4 EV ATEŞE VERİLDİ

İrlanda medyası cinsel saldırıda bulunanların Rumen olduklarını aktarırken, maskeli ve öfkeli kalabalık bazı evleri hedef aldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Maskeli gençler evlere ve polise taş atarken, çok sayıda evin camları kırıldı. 4 ev ise ateşe verildi.

İki Rumen'in çocuğa cinsel saldırısı şehri karıştırdı: Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı


Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, polis memurlarına çok sayıda yabancı madde atıldığı ve birçok evde de hasar meydana geldiği ifade edildi.
Bölge halkına sakin kalma ve sorumlu davranma çağrısında bulunuldu.

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ETİKETLER
#ateş
#cinsel saldırı
#Kuzey İrlanda
#Ballymena
#Rumenler
#Şehir Karışıklıkları
#Şiddete Karşı Mücadele
#Polis İrtibatı
#Evler
#Dünya
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