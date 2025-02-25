İki ülke balıkçıları birbirine girdi! Ölü ve yaralıların yanı sıra çok sayıda kayıp var

İki ülke balıkçıları birbirine girdi. Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 22 kişi ise kayıplara karıştı.

Etiyopya ve Kenya sınırında bulunan Omo Nehri yakınlarında yer alan Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışma çıktı. Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçıların birbirine girdiği çatışmada 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı da yaralandı. 22 Kenyalı ise kayboldu.

TEKNELER ÇALINDI

Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı patlak verdiğini belirterek, 15 teknenin çalındığını ifade etti. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubundan 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine iade edildiğini açıkladı.

BARIŞ İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınıra ek güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla temasa geçerek iki topluluk arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu.