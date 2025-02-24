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 | Berrak Arican

Pilotu tarantula ısırdı! Uçakta örümcek paniği

Almanya'nın Düsseldorf kenti ile Madrid'in Barajas Havalimanı arasında uçan Iberia Airbus A320 uçağında tarantula paniği yaşandı. Tarantula, alerjisi olan pilotu ısırdı.

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Pilotu tarantula ısırdı! Uçakta örümcek paniği
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:29

Almanya ile İspanya arasında gerçekleşen Düsseldorf-Madrid seferinde uçağa giren tarantula, pilotu ısırdı. Alerjisi olan pilota iltihap giderici tedavi uygulandı. Tarantulanın uçağa Fas'ın Kazablanka şehrindeki mola sırasında girmiş olabileceği belirtildi. Örümcek tarafından ısırılan pilot Madrid'de tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

UÇUŞ ERTELENDİ

Uçuş ertelenince ise yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Öte yandan uçağın, Kazablanka’dan ayrıldıktan sonra Brüksel, Zürih ve Toulouse gibi farklı şehirlere de uğradığı belirtildi.

UÇAKTA ÖRÜMCEK AVI

İspanyol basınına göre, bazı yolcular ilaçlama sonrasında bile uçakta başka örümceklerin bulunabileceğinden endişe ederek etrafını kontrol etti.

Geçtiğimiz kasım ayında da benzer bir olay yaşanmış, bir uçak kemirgen istilası nedeniyle 5 gün boyunca uçuşa kapatılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Tarantula ısırığı insan için tehlikeli mi?
Tarantula ısırığı genellikle insanlar için tehlikeli değildir, çoğu zaman sadece hafif bir ağrıya neden olur. Ancak, bazı durumlarda bireyler alerjik reaksiyon gösterebilir. Isırık bölgesinde şişlik, kızarıklık ve ağrı yayılması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
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