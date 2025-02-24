Pilotu tarantula ısırdı! Uçakta örümcek paniği

Almanya'nın Düsseldorf kenti ile Madrid'in Barajas Havalimanı arasında uçan Iberia Airbus A320 uçağında tarantula paniği yaşandı. Tarantula, alerjisi olan pilotu ısırdı.

Almanya ile İspanya arasında gerçekleşen Düsseldorf-Madrid seferinde uçağa giren tarantula, pilotu ısırdı. Alerjisi olan pilota iltihap giderici tedavi uygulandı. Tarantulanın uçağa Fas'ın Kazablanka şehrindeki mola sırasında girmiş olabileceği belirtildi. Örümcek tarafından ısırılan pilot Madrid'de tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

UÇUŞ ERTELENDİ

Uçuş ertelenince ise yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Öte yandan uçağın, Kazablanka’dan ayrıldıktan sonra Brüksel, Zürih ve Toulouse gibi farklı şehirlere de uğradığı belirtildi.

UÇAKTA ÖRÜMCEK AVI

İspanyol basınına göre, bazı yolcular ilaçlama sonrasında bile uçakta başka örümceklerin bulunabileceğinden endişe ederek etrafını kontrol etti.

Geçtiğimiz kasım ayında da benzer bir olay yaşanmış, bir uçak kemirgen istilası nedeniyle 5 gün boyunca uçuşa kapatılmıştı.