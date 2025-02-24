Kuşun gagasından okul bahçesine düşen kesik el! Polis harekete geçti

İrlanda'da bir ilkokulun bahçesinin üzerinden uçan bir kuş, gagasındaki kesik eli düşürdü. Yetkililer, vücut parçasının ülkede bir gün önce yaşanan patlama olayıyla alakalı olabileceğini belirtti.

Kuzey Dublin'de bulunan bir ilkokulun bahçesi üzerinde uçan kuşun gagasından kesik bir el düştü. İrlanda polisini harekete geçiren bu vücut parçasının 12 yaşındaki bir çocuğa ait olabileceği belirtildi. Kesik elin bulunmasından bir gün önce çok sayıda çocuğun gaz bombası bidonu ile oynadığı, bidonun bir çocuğun elinde patlayarak elini kaybetmesine neden olduğu açıklandı.

DNA ANALİZİ YAPILACAK

İrlandalı yetkililer, elin sahibinin henüz tespit edilemediğini, devlet patoloğunun devrede olduğunu bildirdi. Kesik el kimliğin doğrulanması ve soruşturmanın gidişatını belirlemesi için DNA analizine sokulacak.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.