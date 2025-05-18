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 | Berrak Arıcan

İki yaşındaki çocuk gökdelenin 15. katından düştü: Sadece kolu kırıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir gökdelenin 15. katından düşen 2 yaşındaki çocuk inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Sağlık görevlileri, çocuğun düştükten sonra bilincinin açık olduğunu, sadece kolunun kırıldığını bildirdi.

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İki yaşındaki çocuk gökdelenin 15. katından düştü: Sadece kolu kırıldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 15:08

ABD'nin Maryland eyaletinde annesinin ve babasının evde olmasına rağmen bir an gözden kaybolan 2 yaşındaki çocuk gökdelenin 15. katından yere düştü. Çocuk, çalılıklara ve çimlerin üzerine düştü. Sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde çocuğun bilinci açıktı. Hastaneye kaldırıldığında kolunun kırıldığı tespit edildi.

İki yaşındaki çocuk gökdelenin 15. katından düştü: Sadece kolu kırıldı

ÇALILARA ÇARPIP TOPRAĞA DÜŞTÜ

İtfaiye ve Kurtarma Yardımcı Şefi David Pazos, ABC News'e yaptığı açıklamada, çocuğun hayatta kalmasının "olağanüstü" olduğunu söyledi. Çocuğun "çalılara çarptığını ve toprağın üzerine düştüğünü, bunun da çarpma etkisini yumuşattığını" söyledi.

İki yaşındaki çocuk gökdelenin 15. katından düştü: Sadece kolu kırıldı

BOYU VE KİLOSU ONU KURTARDI

Goff, hayatta kalmasını yaşına ve boyuna bağladı ve şunları söyledi:

"Daha ağır olsaydı hayatta kalamayabilirdi. Bence bunun nedeni, o çalıların orada olması, o çalılıklar ve boyu ve kilosunun bir kombinasyonuydu."

Komşulardan biri, ''Düşen benim çocuğum olsaydı ne yapardım diye düşünüyorum'' derken bir başka kişi ise çocuğun düşüşten nasıl sağ kurtulabildiğini anlamadığını ifade etti.

Goff, olayın polis departmanı tarafından soruşturulduğunu henüz olayla ilgili henüz bir suçlama yapılmadığını aktardı.

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