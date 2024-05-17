İki yaşındaki çocuk içler acısı halde bulundu: Annesi küçücük kafese kapattı

17 May 2024 10:42 - Güncelleme : 17 May 2024 11:01

ABD'nin New York şehrinde 'Bu nasıl insanlık?' dedirten bir olay polis baskınıyla ortaya çıktı. Eyalet polisi, 24 yaşındaki Naesha Lumpkin'in 2 yaşındaki oğlunu pislikle dolu bir kafeste tuttuğunu, iddiaya göre merdivenlerden aşağı yuvarlandıktan sonra doktora bile götürmediğini açıkladı.

KAFES DIŞKIYLA KAPLIYDI

Polisler tarafından yapılan açıklamada, dehşete düşüren olay ''Çocuk derme çatma bir kafesin içindeydi, 3 tarafı üstten bağlanan bir beşik parçasıyla kapatılmış, çocuğun ayakta durmasına, dışarı çıkmasına izin vermeyecek şekildeydi'' sözleriyle aktarıldı.

Yetkililer, çocuğun kapatıldığı kafesin dışkıyla dolu olduğunu da belirttiler.

ÇOCUK KEMİKLERİ KIRILMIŞ BİR HALDEYDİ

Küçük çocuk, Oishei Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun 2 kaburga kemiğinin kırılmış olduğunu, yüzünde ve vücudunda morluklar olduğunu söylediler.

New York Post'un (NYP) haberine göre, Ceza Soruşturma Bürosu, acımasız anne Naesha Lumpkin'in tutuklandığını açıkladı.