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 | Berkay Alptekin

İki yıl boyunca sürekli hıçkırdı! Nedeni hastanede ortaya çıktı

Lübnanlı 93 yaşındaki bir adam, iki yılı aşkın süredir hıçkırıyordu. Hıçkırıklarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye başvuran adamın hıçkırmasının nedeni ortaya çıktı.

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İki yıl boyunca sürekli hıçkırdı! Nedeni hastanede ortaya çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 17:09

İki yılı aşkın bir süredir hıçkıran 93 yaşındaki yaşlı Lübnanlı bir adam, hıçkırıklarının şiddetlenmesi ve iki hafta boyunca durmaksızın hıçkırması üzerine soluğu hastanede aldı.

Daily Mail'in haberinde belirtilen vaka raporuna göre, hasta daha önce bir kas gevşetici, bazen kronik hıçkırık için kullanılan bir antipsikotik ilaç ve kronik hıçkırığa neden olabilen asit reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere reçete edilen hiçbir ilaçla rahatlama bulamamıştı.

'EOZINOFIL' SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK ÇIKTI

Bir dizi kan testinden sonra doktorlar, beyaz kan hücresi sayısının mikrolitre kan başına 9.000 ile normal aralıkta olduğunu, ancak vücudu parazitlerden, bakterilerden ve alerjenlerden koruyan bir tür beyaz kan hücresi olan "eozinofil" seviyesinin yüzde 18 ile normal aralığın çok üzerinde olduğunu tespit etti.

Sonuç olarak, yaşlı adamın yemek borusundan biyopsi yapıldı ve yemek borusunda eozinofil hücrelerinin birikmesine sebebiyet veren kronik bir bağışıklık durumu olan "eozinofilik özofajit"ten muzdarip olduğu tespit edildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABLİR

Uygun tedavi yapılmadığı takdirde, bu iltihap yara dokusuna yol açarak yemek borusunun daralmasına, yutkunmanın zorlaşmasına ve yiyeceklerin sıkışmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, yemek borusundaki hücre birikiminin, adamın diyaframındaki hıçkırığı tetikleyen ana bir sinire yanlış uyarılar göndermiş olabileceğini belirtti.

Hastalığın hıçkırığa nasıl sebep olduğu tam olarak anlaşılmasa da doktorlar teorilerini test etmek için yaşlı adama lokal steroid tedavisi uyguladı. Kısa sürede hıçkırıklar sona erdi ve hastanın eozinofil seviyesi normale döndü.

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