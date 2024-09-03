İki yıldır kayıptı! Kendi evinin arka bahçesine gömülü halde bulundu

03 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:47

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Myrtle Beach Polis Departmanı, Orangeburglu 54 yaşındaki Sheridan Dirk Fogle'ın, tutuklandığını ve oda arkadaşı 51 yaşındaki Penni Whiteside'ı öldürmekle suçlandığını bildirdi.

ABD Marshals Servisi ve Orangeburg Kamu Güvenliği Departmanı, 11 Mayıs 2022'de başlatılan bir kayıp kişi ve cinayet davasıyla bağlantılı olarak Sheridan Dirk Fogle'ın Broughton Caddesi'ndeki evinde bir tutuklama emri çıkararak polise yardımcı oldu.

2 YIL SONRA EV İÇİN ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Polislerin, 2 yıl sonra 12 Haziran'da Myrtle Beach'teki 1. Cadde Güney 600 blokta bulunan ev için arama kararı çıkardığı bildirildi. Evin aranması sırasında polislerin daha sonra Whiteside'a ait olduğu tespit edilen insan kalıntıları buldukları kaydedildi.

Horry County Adli Tabipliği'nden yapılan açıklamada, “12 Haziran'da Myrtle Beach'teki 1. Cadde'nin 600. bloğunda Penni Whiteside'ın kalıntıları evinin dışındaki bahçede gömülü olarak bulundu. Whiteside en son 2022 baharında görülmüş olup o tarihte 51 yaşındaydı. Bu ölüm bir cinayet olarak soruşturulmaktadır” ifadesine yer verildi.

Polise göre, Whiteside ve Fogle 2022 yılında birlikte yaşıyordu ve yapılan soruşturmada komşuların ifadelerine göre kurbanın evinin arka bahçesinde bir ateş çukurunun altına gömülmüş olabileceği tespit edildi.