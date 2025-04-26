İki yüz yıldır kayıp freksleri elektrikçi buldu! İlginç keşif herkesi şoke etti

İtalya'nın başkenti Roma'da rutin bir kontrol sırasında müzede saklı freksler gün yüzüne çıktı. Elektrikçi, müzenin üst katında daha eski bir çatı keşfetti.

İtalya'da 16. yüzyılın başlarında yapılan Villa Farnesina'ya rutin bir kontrol için çağrılan elektrikçi ilginç bir keşfe imza attı. Elektrikçi, müzenin en üst katına çıktığında tavanın üzerinde daha eski bir çatı olduğunu fark etti. Buradan ise Rafael'in Eros ve Psihe freskleri çıktı. Bu frekslerin klasik barok döneminin son ustalarından Carlo Maratta tarafından yapıldığı düşünülüyor.

200 YILDIR BULUNAMIYORDU

Elektrikçi Davide Renzoni, nerdeyse 200 yıl boyunca unutulan bu eserleri bulmasının ardından ''Şaşıp kaldım'' diyerek hayretini dile getirdi. Elektrikçinin yanında o an bulunan müzenin küratörü Virginia Lapenta da büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

1579 yılında Farnese ailesinin eline geçen Villa Farnesina'ya Papalar ve prenslere hizmet veren banker, binaya Rafael gibi meşhur sanatçıların fresko yapmasını sağlamış. Bina Farnese ailesinin ardından İki Sicilya Kraliyeti'nden Kral IV. Carlo'ya kalmış.

FREKSLER KAYBOLMUŞTU

Villa Farnesina'nın 1861'de İspanyol soylu Salvador Bermúdez de Castro'ya 99 yıllığına kiralanmasından sonra yapılan değişikliklerle birlikte Maratta'nın freskleri de göz önünden kaybolmuş.

New York Times'ın haberine göre, 1927'de Benito Mussolini ve partisinin kontrolündeki devlet, binayı İspanyol dükün mirasçılarından alıp İtalya Kraliyet Akademisi'nin kullanımına sunmuş.