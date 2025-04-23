İkinci Dünya Savaşı'nda batan gemiden çıkan araba herkesi şoke etti

2. Dünya Savaşı sırasında batan USS Yorktown uçak gemisinde gizemli bir araba bulundu. Ford marka aracın daha önce hiçbir belge ya da kayıtta bulunmadığı öğrenildi.

NOAA Oceasn Exploration ekibi, geçtiğimiz günlerde 2. Dünya Savaşı sırasında batan USS Yorktown uçak gemisinde araştırmalar yaptı. Hawaii'nin bin 600 kilometre açığında bulunan gemide ilginç bir keşfe imza atıldı. Geminin hangarından Ford marka bir araç çıktı. Araç daha önce hiçbir kayıtta ya da belgede bulunmuyordu.

Araştırmacılar, keşfin ardından detaylı incelemede, arabanın plakasında 'Gemi hizmeti donanma' yazdığını fark ettiler.

UÇAK GEMİSİNDE NEDEN ARABA VAR?

New York Post'un ahebrine göre, aracın 1940-41 model bir Ford Super Deluxe "Woody" Wagon olduğu belirtildi. Sosyal medyada aracın fotoğraflarını paylaşan araştırmacılar, aracın arka penceresi ve yedek lastiğinin bu modelle tamamen uyuştuğunu söylediler.

NOAA yetkilileri, bir uçak gemisinde arabanın neden olduğuna anlam veremeseler de bir tahminde bulundular. Ekip, aracın USS Yorktown'un yabancı limanlarda demirli olduğu sırada Tümamiral Jack Fletcher, Kaptan Elliott Buckmaster veya mürettebattan başka biri tarafından kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

SAVAŞ GEMİSİ NEDEN BATTI?

USS Yorktown, 4 Haziran 1942'de Japon torpidolarının saldırısına uğradı ve 7 Haziran'da battı. Mürettebat, gemiyi kurtarmak için uçakları ve ağır silahları denize atmasına rağmen, nedense bu araç gemide bırakılmıştı.