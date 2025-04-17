Demir Çağı'na ait papirüs notu keşfedildi! 1900 yıllık yolsuzluk skandalı gün yüzüne çıktı

Batı Şeria çölünde yaklaşık 1.900 yaşında olduğu tahmin edilen bir parşömen bulundu. Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu düşünülen parşömen yaşanan bir vergi kaçırma davasını gün yüzüne çıkardı.

Günümüzde Batı Şeria çölü olarak adlandırılan bölgede neredeyse 1900 yıllık parşömen, Roma İmparatorluğu dönemine ait vergi kaçırma davasını gün yüzüne çıkarıyor. Keşfedilen belgelerde sahte evrak düzenleme; kölelerin yasa dışı satışı ve vergi kaçırma gibi suçlara dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

1900 yaşındaki bu parşömenin; bugünkü İsrail ve Ürdün topraklarına karşılık gelen bölgede yaşayan iki erkek sanığın yargılandığı davaya ait olduğu anlaşıldı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre, sanıklardan biri, seçkin bir ailenin oğlu olan Gadalias isimli bir noterin çocuğuydu. Sabıka kaydında gasp; sahtecilik, soygun, isyana teşvik ve dört ayrı adalet kaçağı vakası bulunduğu belirtiliyor. Vergi kaçırma planının asıl mimarı ise Saulos adlı bir diğer şüpheliydi.

"ROMALILARIN GÜVENSİZLİĞİNİ YANSITIYOR"

Avusturya Arkeroloji Enstitüsü'nden Roma tarihiçisi Dr. Ana Dolganov, parşömenin MS 130 yılı civarında, İmparator Hadrianus dönemine ait olduğunu söyledi. Dolganov, "Bu belge, Romalıların Yahudi tebaalarına karşı duyduğu güvensizliği yansıtıyor. Suçluların birkaç yıl sonra gerçekleşen Bar Kochba isyanına karışmış olması muhtemel" ifadelerine yer verdi.

Parşömenin tam olarak ne zaman ve kim tarafından bulunduğu bilinmiyor ancak uzmanlar, belgenin 1950'li yıllarda Bedevi antika tüccarları tarafından keşfedilmiş olabileceğini düşünüyor.