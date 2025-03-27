İnanılmaz keşif: Yüzlerce kiloluk taşlar elle yontulmuş, 2 bin 200 yıl öncesine ait eşyalar bulundu

Kudüs'ün doğusunda bulunan Yahudiye Çölü'ndeki arkeologlar, 2 bin 200 yıl öncesine ait 'gizemli piramit biçiminde bir yapı' buldular. Bir tarihi gizemi ortadan kaldıracağına inanılan keşifte tarihi belgeler, bronz kaplar ve antik mobilya kalıntıları da ortaya çıktı.

Yahudiye Çölü'nde İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) ile Miras Kazı Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen çalışmada 2 bin 200 yıl öncesine 'gizemli piramit biçimli bir yapı' keşfedildi. Bölgedeki arkeologlar, yapının Ptolemaioslar ve Seleukoslar'ın İsrail'i yönettiği döneme ait olduğunu açıkladılar.

YÜZLERCE KİLO AĞIRLIĞINDAKİ TAŞLAR ELLE YONTULMUŞ

IAA kazı direktörleri Matan Toledano, Dr. Eitan Klein ve Amir Ganor, "Burada, Yahudiye Çölü'nde şimdiye kadar bulunan en zengin ve en ilgi çekici arkeolojik kazılardan birine sahibiz" dedi ve yapının her biri yüzlerce kilo ağırlığında olan elle yontulmuş taşlardan yapıldığını açıkladı.

Fakat bu yapının neye hizmet ettiğini henüz bilemediklerini ifade etti. Gizemli piramit biçimindeki yapının bir gözetleme kulesi, mezar taşı ya da antik bir anıt olduğunu düşünen arkeologlar çalışmaların devam ettiğini söylediler.

''BÜYÜLEYİCİ TARİHİ BİR GİZEM''

Ptolemaios ve IV. Antiokhos'a ait bronz sikkeler, silahlar, ahşap aletler ve kumaşlar da bulun da bulunduğunu söyleyen arkeologlar, ''Bu büyüleyici tarihi bir gizem'' yorumunda bulundular.

TARİHİ KAYITLAR DEĞİŞTİ

New York Post'un haberine göre, yeni ortaya çıkan antik buluntuların tarihi kaydını değiştiren keşif için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yapının Birinci Tapınak dönemine ait olduğunu öne süren önceki hipotezlerin aksine, daha sonra, İsrail topraklarının Ptolemaios yönetimi altında olduğu Helenistik dönemde inşa edildiği anlaşılıyor.''

TARİHİ BELGELER, BRONZ KAPLAR, MOBİLYALAR...

IAA Direktörü Eli Escusido, “Yahudiye Çölü araştırması, İsrail Devleti tarihinde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en önemli arkeolojik operasyonlardan biridir. Keşifler heyecan verici, hatta duygusal ve arkeolojik ve tarihi araştırmalar açısından önemi çok büyük" dedi.

Öte yandan yapının yanı sıra tarihi belgeler, bronz kaplar ve antik mobilya kalıntıları da bulundu.