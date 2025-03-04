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Sağlık
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 | Berkay Alptekin

Bilim insanlarından umut verici keşif! Kanseri durdurabilecek doğal madde bulundu

Bilim insanları, kanser gibi ciddi hastalıkların ilerlemesini durdurabilecek bitkilerden elde edilen doğal bir bileşik keşfetti. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda elde edilen bu madde, laboratuvar testlerinde önemli bir enzimi etkisiz hale getirdi. Şimdi tedavi edici etkileri araştırılıyor.

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Bilim insanlarından umut verici keşif! Kanseri durdurabilecek doğal madde bulundu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:06

Bilim insanları, bazı kanser türlerinin ve Multiple Skleroz (MS) gibi sinir hücrelerinde hasara yol açan hastalıkların ilerlemesini durdurabilecek doğal bir bileşik keşfetti. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) tarafından yürütülen bu araştırma, Portland Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yıllar süren çalışmaları sayesinde mümkün oldu.

Yapılan incelemelerde, bitkilerde bulunan sulfuretin adlı bir flavonoid bileşiğin, kanser ve MS ile ilişkili önemli bir enzimi etkisiz hale getirdiği belirlendi.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında gerçekleştirdikleri deneylerde sulfuretin’in bu enzimin aktivitesini durdurduğunu gözlemledi. Şimdi, bu maddenin hayvanlar üzerinde test edilerek tedavi edici etkisinin, güvenliğinin ve olası yan etkilerinin incelenmesi planlanıyor.

BİRÇOK HASTALIĞA KARŞI KULLANILABİLİR

Araştırmayı yürüten profesörlerden Larry Sherman, keşfedilen bu bileşiğin birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor. Sulfuretin’in, hyaluronidaz adı verilen bir enzimin işleyişini engellediği tespit edildi. Bu enzim, vücuttaki hyaluronik asidi parçalayarak bazı hastalıklara neden olabiliyor.

Hyaluronik asidin parçalanması, sinir hücrelerini koruyan miyelin kılıfının onarımını geciktirebiliyor. Bu durum MS, felç, beyin hasarı ve bazı bunama türleriyle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda, kanserli hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasına da yol açabiliyor. Bilim insanları, sulfuretin’in bu süreci durdurabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

EN UMUT VERİCİ BİLEŞİK

Bu önemli keşif, Portland Üniversitesi’nde yürütülen uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Kimya profesörü Angela Hoffman ve öğrencileri, bitkilerden elde ettikleri farklı bileşikleri tek tek inceleyerek, hastalıklara karşı etkili olanları belirlemeye çalıştı. Yıllar süren bu çalışmalar sonucunda sulfuretin’in en umut verici bileşiklerden biri olduğu anlaşıldı.

Bu araştırmaya katkıda bulunan bilim insanları, sulfuretin’in sadece kanser ve MS değil, Alzheimer gibi diğer nörodejeneratif hastalıklarda da fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Şimdi yapılacak çalışmalarla, bu bileşiğin insan sağlığı üzerindeki etkileri daha detaylı bir şekilde araştırılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Multiple Skleroz (MS) nedir?
Multiple skleroz, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır.
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#Sağlık
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