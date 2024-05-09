İkinci göç dalgası: Gazzeliler çadırlarından dahi oldu!

09 May 2024 23:40 - Güncelleme : 09 May 2024 23:41

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 216 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun daha önce güvenli olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği yoğun saldırı ve kara operasyonu girişimi sonucu bölgeye sığınan yerinden edilmiş Filistinliler yeniden göç etmek zorunda kaldı.

Refah'taki Şabura bölgesine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, çadırlarını toplayıp yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte bölgeden ayrılarak bir kez daha yerinden edildi.

İSRAİL: YETERLİ SİLAHIMIZ VAR!

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesmesinin ardından, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.