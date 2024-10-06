İklim krizi kadına şiddeti artırıyor! Bilim insanları büyük riskleri açıkladı

06 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:45

İklim krizinin kadına yönelik şiddeti artırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları aşırı hava olaylarının büyük risklerini ortaya koydu. Isı ve nemin saldırgan davranışları, şiddeti artırdığı kanıtlandı.

Dünyanın dört bir yanını saran iklim krizi nedeniyle meydana gelen fırtına, sel, heyelan gibi felaketlerin bir başka felaket olan kadına şiddeti de artırdığı kanıtlandı. Bilim insanları, iklim krizinin kadına yönelik şiddet ve istismar ile 'önemli' bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. Özellikle ısı ve nem saldırgan davranışları, şiddeti artırıyor.

Araştırmacılardan University College London Profesörü Jenevieve Mannell "Mevcut bulgular, bir kadının iklimle bağlantılı bir olay yaşadığında, bazı ülkelerde ve bazı şiddet türlerinde şiddete maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu ama diğerlerinde böyle olmadığını ortaya koydu" dedi.

SICAK HAVA DALGASI CİNAYET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Geçtiğimiz yıl Kenya'daki kadınlar, aileleri yoksulluğa sürükleyen aşırı kuraklara sinirlenen erkekler tarafından evlerinden zorla çıkarıldıklarını The Washington Post'a anlamıştı.

2018 yılında yapılan bir çalışma ise İspanya'da kadınlara yönelik yakın partner şiddeti ve cinayet riskinin sıcak hava dalgasından yalnızca günler sonra arttığını ortaya çıkarmıştı.

SU BULMA YOLUNDA CİNSEL ŞİDDET!

Birleşmiş Milletler (BM) Peru'da kadınların su bulmak üzere daha fazla yol katetmesi gerektiği için cinsel şiddete karşı savunmasız kaldıklarını bildirmişti. BM, Ağustos 2005'te Katrina Kasırgası ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarına vurduktan sonra Mississippi'deki karavan parklarında tecavüzlerin, eyaletin ortalamasının 53 katının üzerine çıktığını söylemişti.

İKLİM FELAKETLERİ ŞİDDET SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR

Profesör Mannell konuya ilişkin şunları söyledi:

''İklimle bağlantılı felaketler, sık sık ailelerde stresi ve gıda güvensizliğini şiddet seviyelerini yükseltebilecek şekilde artırıyor. Partner şiddetiyle mücadele etmeye yönelik polis ve sivil toplum kuruluşları gibi mevcut sosyal hizmet imkanları da felakete daha çok yoğunlaşıldığı için azalıyor.''

SON ARAŞTIRMA KADINA ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Son yapılan araştırmada, 1993 ila 2019'da 156 ülkenin verileri incelendi. Bu veriler, 1920'den 2022'ye 190 ülkenin verileriyle karşılaştırdı.

Kadına yönelik şiddetin daha çok kabul gördüğü ülkelerde yakın partner şiddetinin daha sık yaşandığı da tespit edildi. Aynı zamanda daha zengin ülkelerde yakın partner şiddeti oranlarının daha yoksul ülkelere kıyasla düşük olduğu da görüldü.

Araştırmanın yazarları bu ekstrem olaylarla şiddet arasında bir nedensellik kuramadı fakat zamanın bir faktör olabileceğine inanıyor.