Farah Zeynep Abdullah'tan kadına şiddet çıkışı; 'Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın...'

05 Ekim 2024 23:12 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:31

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, katıldığı 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde son günlerdeki kadın cinayetleri konusunda çıkış yaptı. Ödülünü kadınlara adadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ünlü oyuncuların katılımıyla başladı. Farah Zeynep Abdullah'ın ödül alırken kadına şiddet konusunda yaptığı çıkış damga vurdu.

"GÜNDEM DÜN KÖTÜ, BUGÜN DAHA KÖTÜ, YARIN..."

Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'YE ÖDÜL

Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Perihan Savaş'tan alan oyuncu Aras Bulut İynemli de Antalya'da, Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "61 yıldır düzenlenen bu festivalde ödül almak daha büyük bir gurur. Ama benim için daha anlamlı olan ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Savaş'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.