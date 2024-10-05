Gupse Özay komedi dizisiyle ekranlara dönüyor: Nerede yayımlanacağı belli oldu

05 Ekim 2024 22:25 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 22:34

Gupse Özay'ın yeni dizi projesi sete çıkıyor. Son olarak kendi yazdığı Lohusa filmiyle sinema salonlarını coşturan Gupse Özay bu defa Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile birlikte bir komedi dizisinde rol alacak. Dizinin yayımlanacağı platform da açıklandı.

Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in başrolde oynadığı 'Platonik' dizisi sonunda sete çıkıyor. Komedi içerikli yapımlarıyla sevilen Gupse Özay uzun yıllar sonra ilk defa dizide görülecek. DisneyPlus ile anlaşma sağlayamayan dizinin platformu da netleşti.

Eşi Barış Arduç ve kızlarıyla her yaz tatil yaptığı Çeşme'de Gupse Özay bu defa 8 hafta dizi çekeecek. Nulook Production imzalı “Platonik” adlı yeni dizide Gupse Özay “Gülten” karakterine hayat verecek. Öykü Karayel, Gülten’in kardeşi Nedret’i canlandırırken iki kardeşin annesi Nezahat’i ise değerli oyuncu Uğur Demirpehlivan oynayacak.

PLATONİK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Onur Bilgetay’ın yöneteceği “Platonik”te Kerem Bürsin Kaan rolüyle Gupse Özay ve Öykü Karayel’e başrolde eşlik edecek. “Platonik”te olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak. Yakışıklı iş insanı Kaan’ın gelişiyle Gülten ve Nedret arasında onun hain planından habersiz eğlenceli ve çok komik bir çekişme başlayacak. Bu durum aileye yakın insanların ve otelde kalanların da hayatına renk katacak.