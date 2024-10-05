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Onur Akın ve İbrahim Tatlıses arasında 'Asi ve Mavi' fırtınası koptu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 18:04 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:13
Onur Akın ve İbrahim Tatlıses arasında &#039;Asi ve Mavi&#039; fırtınası koptu

Onur Akın ve İbrahim Tatlıses arasında Asi ve Mavi albümü sebebiyle tartışma başladı. Albümündeki 10 şarkısını izinsiz kullanıldığını söyleyen Onur Akın dava açtı.

Özgün müzik türündeki eserleriyle tanınan Onur Akın, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını izinsiz kullandığı sebebiyle  İdobay Müzik şirketine dava açtı. Akın, İdobay Müzik'in hukuka aykırı ve haksız eylemlerinin tespit edilip durdurulmasını istedi.

İdobay Müzik ize  Onur Akın ile yapılan sözleşmeden bahisle eserlerin tüm mali haklarına sahip olduklarını savunarak davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme, İdobay Müzik'in Onur Akın'a ait şarkıları izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmediği halde İdobay Müzik'in eserleri dijital platformlarda izinsiz kullandığı ortaya kondu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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