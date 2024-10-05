İzzet Yıldızhan para saçmıştı! Oğlunun düğününde ne kadar takıldığını açıkladı

05 Ekim 2024 17:31 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:33

Türkücü İzzet Yıldızhan İzmir'de büyük oğlu Mustafa'yı evlendirdi. Ünlü isimlerin de akın ettiği düğünde Türk lirası ve dolarlar havada uçuşmuştu. İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde ne kadar takıldığını açıkladı.

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde en büyük oğlu Mustafa'yı evlendirdi. İzmir'de oğlunu evlendiren İzzet Yıldızhan, düğünde para saçmıştı. uzun süre konuşulan o düğünde ne kadar takı takıldığını açıkladı.

İZZET YILDIZHAN OĞLUNA DÜĞÜNDE NE KADAR TAKILDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü türkücü çok konuşulan düğün görüntüleriyle ilgili konuştu. Organizasyonda tomar tomar para saçan İzzet Yıldızhan'a "Sizi memnun etti mi?" diye soruldu. Ne kadar para takıldığını açıklayan İzzet Yıldızhan, "Şimdi doğuda bakıyorsunuz; aşiret düğünlerine falan gelen dostlarımdan böyle bir beklentim yok ama herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Herkes kendine düşeni, yakışanı yaptı. Biliyorsunuz, düğünlerde takılan takılar gelin ve damada yardımcı olmak amacıyla yapılan bir adettir. Yaklaşık bir ev parası kadar para topladılar; belki bir ev parasından daha fazladır" cevabını verdi.