Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un ölüm nedeni belli oldu

05 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:30

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, dün hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson'u yıkan ölüm haberinde Eda Alanson'un ölüm nedeni belli oldu.

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Kısa süre önce yakın arkadaşı Özkan Uğur'un ölüm haberiyle sarsılan MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson, dün ise kızı Eda Alansın'un ölüm haberiyle yıkıldı. Kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Eda Alanson, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

MAZHAR ALANSON'UN KIZI EDA ALANSON NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek Gündem'de yer alan bilgilere göre, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yayınladığı sözlerle duyurmuştu. Yayınlanan mesajda, "MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı, değerli üyemiz Eda Alanson'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Eda Alanson'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu yüzden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

EDA ALANSON, PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Eda Alanson için baba Mazhar Alanson’un İstanbul’dan Ankara’ya cenazeyi teslim almak için geldiği ve pazar günü İstanbul’da cenaze töreni yapılacağı öğrenildi.