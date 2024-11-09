İlginç olayın yankıları sürüyor! 450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı, restoran dava açtı

09 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:15

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir restoranda yaşanan olayın yankıları sürüyor. Bir müşteri 13 dolarlık (yaklaşık 450 TL) yemeğe 13 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) bahşiş bırakmıştı. Ancak restoran sahipleri bahşişin yasal olup olmadığını araştırıyordu. Müşteri verdiği bahşişi geri isteyince restoranla davalık oldu.

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir restoranda çok ilginç olay yaşandı. Scranton kentindeki restoranda bir müşteri yemeğini yedikten sonra yüklü bahşiş bıraktı. Müşteri 13 dolarlık (yaklaşık 450 TL) yemeğe 13 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) bahşiş bıraktı.

''HALA ŞOKTAYIM!''

Garson Mariana Lambert 13 dolarlık yemeğe müşterinin bıraktığı bahşişi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirirken, "Bu benim için gerçekten çok şey ifade ediyordu çünkü herkes bir şeyler yaşıyor. Gerçekten kalbime dokundu. Hala inanamıyorum. Hala şoktayım" dedi.

BAHŞİŞE İTİRAZ ETTİ

Martini'nin bahşişin yasal olduğundan emin olmak için müşteriden ek kimlik bilgileri aldı. Birkaç hafta sonra müşteri restorana bahşiş ücretine itiraz ettiğini bildiren bir mektup gönderdi. Müşteriye ödemeyi geri yapan restoran müşteriye karşı hukuki dava açmaya karar verdi.

Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bugün Alfredo'nun açtığı davayla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.