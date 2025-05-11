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 | Berrak Arican

İlk pazar duasında Papa 14. Leo'dan Ukrayna için barış, Gazze için ateşkes çağrısı

Papa Francis'in ölümünün ardından yerine seçilen Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. İlk pazar duasında Ukrayna için kalıcı barış, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 16:48

Papa 14. Leo, ilk pazar duası konuşmasını yapmak üzere Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığın karşısına geçti. Konuşmasını akıcı bir şekilde İtalyanca yapan Papa 14. Leo, selefi Papa Francis'in barış çağrısını yineleyerek, "Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş" dedi.

İlk pazar duasında Papa 14. Leo'dan Ukrayna için barış, Gazze için ateşkes çağrısı

UKRAYNA İÇİN KALICI BARIŞ

Bugün dünyada yaşanan savaşlara değinen Papa 14. Leo, "Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum" ifadelerini kullanarak, "Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısında bulundu.

İlk pazar duasında Papa 14. Leo'dan Ukrayna için barış, Gazze için ateşkes çağrısı

GAZZE İÇİN ATEŞKES

Daha sonra Gazze Şeridi'nde devam eden insani felakete ilişkin konuşan Papa, "Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın" diye konuştu.

İlk pazar duasında Papa 14. Leo'dan Ukrayna için barış, Gazze için ateşkes çağrısı

DÜNYADA BARIŞ İÇİN DUA

Ayrıca gece boyunca müzakere edilen Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Papa 14. Leo, dünyada barış için dua ettiğini söyleyerek, "Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki" açıklamasında bulundu.

İlk pazar duasında Papa 14. Leo'dan Ukrayna için barış, Gazze için ateşkes çağrısı

VATİKAN'DA SEÇİM SÜRECİ

Vatikan’da perşembe günü gerçekleştirilen papalık seçiminin ikinci günüdeki 3’üncü oylamada yeni papa belli olmuştu. Sistina Şapeli’nde beyaz dumanın yükselmesinin ardından Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalınarak, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği dünyaya ilan edilmişti. Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince, "Habemus papam" (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen ilan etmiş, yeni papanın 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu duyurulmuştu. Tarihteki ilk ABD’li papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçmişti. Pervost, ayrıca Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak kayıtlara geçti.

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ETİKETLER
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#14. Leo
#Papal Seçim
#Dünya
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