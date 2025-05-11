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 | Berrak Arican

Yeni Papa 14. Leo'dan dikkat çeken uyarı: İnsan onuru, adaleti ve emeği için tehdit!

Katoliklerin yeni ruhani lideri olan Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi'nde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Vatikan lideri, insanlığın en büyük tehdidinin ise yapay zeka olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 10:32

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi'nin toplantısına katıldı. Katoliklerin yeni papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa Leo, selefi Papa Franciscus'un devam ettirilmesi gereken "değerli bir miras" bıraktığını söyledi. Ortaya koyduğu bir dizi yeni içtihat ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik Kilisesi’nin modern dünyaya açılmasını sağlayan 2. Vatikan Konsili’ne (1962-1965) de atıfta bulunan Papa 14. Leo, "Bugün, 2. Vatikan Konsili'nin ardından Kilise'nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum." dedi.

Yeni Papa 14. Leo'dan dikkat çeken uyarı: İnsan onuru, adaleti ve emeği için tehdit!

NEDEN 'LEO' İSMİNİ SEÇTİ?

Papa 14. Leo, kendisine "Leo" ismini seçmesinin nedenini anlatırken, 1878 ila 1903 yıllarında papalık yapan ve iki yüzyıl arasında Sanayi Devrimi gibi bir dönemden geçen dünyada sosyal adalet konusunda adım atan ve "kilisenin modern sosyal doktrini"ni başlatan Papa 13. Leo’yu onurlandırmak istediğini belirterek, "Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Yeni Papa 14. Leo'dan dikkat çeken uyarı: İnsan onuru, adaleti ve emeği için tehdit!

YENİ TEHDİT YAPAY ZEKA

Bu ismi seçmesinin nedenlerini açıklarken, Kilise'nin yapay zekadaki gelişmeler karşısında çalışanların korunmasına öncülük etmesine de işaret eden Papa 14. Leo, "En başta gelen nedeni şu: Papa 13. Leo, tarihi ‘Rerum Novarum’ adlı genelgesiyle, ilk büyük Sanayi Devrimi bağlamında toplumsal meseleyi ele almıştı. Bugün de Kilise, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulması açısından yeni zorluklar getiren başka bir sanayi devrimine ve yapay zeka gelişmelerine cevap verebilmek amacıyla, herkese kendi sosyal öğreti mirasını sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Papa 14. Leo'dan dikkat çeken uyarı: İnsan onuru, adaleti ve emeği için tehdit!
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