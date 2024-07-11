Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: NTV
11 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:28
İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

Çin'de yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Çin'de bir adam, pantolonuna bantladığı 100'ün üzerinde yılanı ülke sınırlarına sokmaya çalışırken yakalandı.

Çin Gümrük İdaresi, 100’den fazla canlı yılanı pantolonunun içine sıkıştırarak Çin’e sokmaya çalışan bir kaçakçının sınırda yakalandığını duyurdu.

Gümrük İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Gümrük memurları, yaptıkları incelemede yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet bez torba ile kapatıldığını ve bantla kapatıldığını tespit etti” denildi.

İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı - 1. Resim

BOY BOY, RENK RENK

Pantolonun ceplerinden her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılan çıktı.

Polisin aralarında süt ve mısır yılanının da bulunduğu 104 canlı yılanı ele geçirdiği ifade edildi.

Çin, dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri. Son yıllarda yetkililer, yasadışı ticaretin önüne geçmeye başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: NTV
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...