İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: NTV
11 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:28
Çin'de yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Çin'de bir adam, pantolonuna bantladığı 100'ün üzerinde yılanı ülke sınırlarına sokmaya çalışırken yakalandı.
Çin Gümrük İdaresi, 100’den fazla canlı yılanı pantolonunun içine sıkıştırarak Çin’e sokmaya çalışan bir kaçakçının sınırda yakalandığını duyurdu.
Gümrük İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Gümrük memurları, yaptıkları incelemede yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet bez torba ile kapatıldığını ve bantla kapatıldığını tespit etti” denildi.
BOY BOY, RENK RENK
Pantolonun ceplerinden her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılan çıktı.
Polisin aralarında süt ve mısır yılanının da bulunduğu 104 canlı yılanı ele geçirdiği ifade edildi.
Çin, dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri. Son yıllarda yetkililer, yasadışı ticaretin önüne geçmeye başladı.
Kaynak: NTV