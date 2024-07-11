İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

11 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:28

Yılan merakı görenleri hayrete düşürüyor! Yılancı Kemal: İnsan senden daha tehlikeli!

Yılan merakı görenleri hayrete düşürüyor! Yılancı Kemal: İnsan senden daha tehlikeli!

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Çin Gümrük İdaresi, 100’den fazla canlı yılanı pantolonunun içine sıkıştırarak Çin’e sokmaya çalışan bir kaçakçının sınırda yakalandığını duyurdu.

Gümrük İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Gümrük memurları, yaptıkları incelemede yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet bez torba ile kapatıldığını ve bantla kapatıldığını tespit etti” denildi.

BOY BOY, RENK RENK

Pantolonun ceplerinden her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılan çıktı.

Polisin aralarında süt ve mısır yılanının da bulunduğu 104 canlı yılanı ele geçirdiği ifade edildi.

Çin, dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri. Son yıllarda yetkililer, yasadışı ticaretin önüne geçmeye başladı.