İnanılmaz keşif: 800 tonluk geminin enkazı 168 yıl sonra bulundu

Avustralya'nın Robe açıklarında 168 yıl önce batan 800 tonluk tarihi Hollanda ticaret gemisinin enkazı bulundu. Araştırmacılar bu keşfin inanılmaz olduğunu, yeni keşifler için bir umut olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Robe açıklarında 1857 yılında batan, 25 mürettebatın 16'sının ölümüne neden olan Hollanda ticaret gemisinin enkazı bulundu. Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi ve SilentWorld Vakfı, dört yıllık zorlu bir aramanın ardından çığır açan keşfi duyurdu.

İLK FARK EDİLEN VİNÇ DÜZENEĞİ OLDU

Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi Sözcüsü James Hunter, Avustralya Yayın Şirketi'ne (ABC) yaptığı açıklamada, arkeologların geminin birçok parçasını ortaya çıkardığını söyledi. Geminin deniz tabanından dışarı doğru uzanan ve gemiye ekipman indirip kaldırmaya yarayan vinç düzeneğini bulduklarını ifade ettiler.

Sözcü şunları söyledi:

"Geminin derinliği, su çekimi ve içinde bulunduğu su derinliği gibi şeylere baktık ve bunların hepsi gerçekten uyumlu görünüyor."

''İNANILMAZ BİR KEŞİF''

The Sun'ın haberine göre, müze tarafından yapılan açıklamada 168 yılın ardından 4 yıllık çalışmayla batığa ulaşılmasının oldukça önemli bir keşif olduğu ifade edilirken "Gelecekte sahayı daha ayrıntılı değerlendirmek ve denizcilik tarihinin bu önemli parçasından daha fazlasını ortaya çıkarmak için izleme ziyaretleri planlanıyor" denildi.

Denizdeki görüş mesafesinin 'zorlu' olduğunu belirten araştırmacılar, ekibin 'inanılmaz' bir bulguya yol açtığını belirttiler. Enkazın 3 yılda bulunması planlanıyordu fakat kum altında kalmış olması çalışmaları zorlaştırdı ve süre uzadı. Araştırma ekibi, enkazın daha sağlam kısmını bulma umuduyla bölgeye geri dönmeyi planlıyor.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLEBİLİRDİ

Öte yandan gemi batmadan sadece birkaç gün önce 400'den fazla Çinli madenciyi limana bırakmıştı, bu sayede yüzlerce kişi ölümden dönmüştü. 140 metrelik gemi, okyanusun derinliklerine inmeden hemen önce Guichen Körfezi'ne doğru yelken açmıştı.