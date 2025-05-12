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 | Berrak Arican

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

Romanya'nın güneyindeki küçük bir köy olan Letca Veche'de metal dedektörüyle yürüyüş yapan Rumen Marius Mangeac, 2 bin yıllık antik bir hazine keşfetti.

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Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 12:12

Rumen Marius Mangeac, bir doğa tutkunu olarak, her sabah olduğu gibi yine şansını denemek adına metal dedektörüyle beraber yürüyüşe çıktı. Romanya'nın güneyinde bulunan küçük bir köy olan Letca Veche yakınlarındaki bir tarlada dedektörden sesler gelmeye başladı. O an sıradan gün olağanüstü bir güne dönüştü.

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

''TARİHLE YÜZLEŞECEĞİMİ BİLMİYORDUM''

Mangeac, o gün için ''Sık sık yaptığım gibi dedektörümü alıp, egzersiz yapmak ve rahatlamak için tarlalara, ormanlara doğru tek başıma çıktım'' dedi.

''Bu günün beni bu kadar şaşırtacağını ve tarihle yüzleşeceğimi düşünmemiştim'' diyen Mangeac, dedektöründe gelen sesi duyduğunda büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

1469 TANE RUMEN SİKKESİ

Mangeac, metal dedektörünün ötmesinden kısa süre sonra 1469 Rumen sikkesi bulduğunu anlattı. Mangeac, gümüş paraları gördüğünde kalbinin çok hızlı attığını söyledi:

''Hatta rüya görmediğimden emin olmak için kendimi çimdiklemeyi bile düşündüm. Bu paralar kimindi ve ne içindi?"

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

PARALAR EN AZ 2 BİN YILLIK

Fox News'e açıklamalarda bulunan Mangeac, paraların en az 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiğini söyledi. İki gün boyunca keşfettiği sikkeleri fotoğraflayan Mangeac daha sonra bunları Letca Noua belediyesine teslim etti. Metal dedektörcü "Umarım bir gün çocuğumu alıp müzeye getirdiğimde insanlık tarihinin bir sayfasını aralayacak kadar şanslı olduğumu anlatabilirim" dedi.

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

Öte yandan New York Post'un haberine göre, geçtiğimiz haftalarda da Transilvanya'da Breaza komününde antik hazine bulunmuştu.

Yürüyüş sırasında tarihle yüzleşti: Tarladaki antik hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı

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